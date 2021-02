FRASES QUE DIZEM MUITO – PARTE VII

O sétimo artigo da série reproduz frases interessantes e inéditas extraídas, ao longo desses últimos dois meses, de várias mídias (jornais, revistas, livros) e algumas de filmes e séries da Netflix. São, assim como as outras já publicadas, escolhidas a dedo por trazerem valiosos ensinamentos na medida em que dizem ou retratam muito de uma determinada situação, época ou mesmo o pensamento do autor. Vale a pena conferir! – “Quando todas as armas forem propriedade do governo, este decidirá de quem são todas as outras propriedades.” (Benjamin Franklin). – “Sobe no boato e realiza no fato.” (Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos referindo-se ao mercado de ações). – “As coisas que sentimos mais falta são de graça ou da graça.” – “Eu tenho o direito de cansar. De chorar, sim. De parar, não.” – “Pedimos aos céus o que não temos, em vez de agradecer o que já temos.” – “Estamos sempre deixando para ser feliz na próxima conquista.” (todas de Nizan Guanaes). – “Deus não precisa de deputados, juízes ou advogados para fazer valer suas leis ou proteger sua reputação.” (Túlio Vianna, advogado criminalista – Folha, pg. A3, 16/12/2020). – “Conheci homens pobres. Tão pobres, que nada tinham além do dinheiro.” (Irmã Dulce). – “Amigo certo das promissórias incertas.” (Otto Lara Resende). – “O Brasil é o país que acabou, mas continua.” (Roberto Pompeo de Toledo, em seu último artigo na revista Veja, nº 98, de 23/12/2020). – “O médico que apenas medicina sabe, nem medicina sabe.”(Abel Salazar, médico, artista plástico e critico de arte). – “A Constituição Federal tem 103 vezes a palavra “direitos” e 9 vezes a palavra “deveres”. Trata-se, claro, de uma conta que não fecha.” (Ricardo Barros, deputado federal-PP-PR, líder do governo na Câmara). – “Só existem duas formas de se viver. A primeira é como se nada fosse um milagre. A segunda é como se tudo fosse… (Abertura do filme da Netflix, “O Segredo: ouse sonhar”). – “É através da coincidências que Deus permanece anônimo.” (Albert Einstein, citado no mesmo filme). – “Justiça é o desejo contínuo de dar a cada um o que é devido.” (Manual de Direito Penal de Nova York). – “Povo que elege mal os seus governantes se torna tão vítima quanto cúmplice de sua própria desgraça.” (Carlos Ayres Britto, ex ministro do Supremo Tribunal Federal). – “Esperança é a planta que germina, mesmo não semeada.” (Carlos Drummond de Andrade). – “A ausência de prova não é prova de ausência.” (Michael Rudolf, excelente advogado de defesa do escritor Michael Perterson, acusado de homicídio, no capitulo 13º da série Staircase, da Netflix – história real). – “Claro está que em todo o poder se encerra um dever: o dever de não se exercitar o poder, senão dadas as condições, que legitimem o seu uso, mas não deixar de o exercer, dadas as condições que o exijam.” (Rui Barbosa). – “Os países desenvolvidos primeiro enriqueceram para depois envelhecerem. O Brasil está envelhecendo mais rapidamente do que eles, em um contexto de pobreza e intolerável desigualdade.” (Alexandre Kalache, Jornal Folha, pag. B8, 31/01/2021). “Qual é a lei geral da humanidade? É não aceitar aquilo que se lhe dá, para ir buscar aquilo que não poderá obter.”(Machado de Assis).

