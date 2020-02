FRASES QUE DIZEM MUITO – III

Este artigo complementa a série que teve inicio no mês de dezembro de 2017. De lá para cá, foram colacionados muitas frases extraídas de livros, filmes, jornais, revistas e até mesmo das mensagens que rolam pelo WhatSapp. São frases interessantes e, na sua grande maioria, sábias. Do universo reunido nesses mais de dois anos, seguem algumas: “Escolha quem te olha por dentro. O corpo tem prazo de validade, a alma não.” – Mario Quintana; “As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam.”- Madre Tereza de Calcutá; “Os homens de hoje são negocistas sem alma. Querem dinheiro. Para obtê-lo venderão tudo, venderiam até a alma, se a tivessem.” – Monteiro Lobato; “A maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado.” – Manoel de Barros – poeta 1916 – 2014; de Barack Obama: “Ideias não são limitadas pela geografia. Elas viajam mais rápido que as pessoas.” – “É bom testar, mesmo sem sucesso. As cicatrizes deixam lições.” – “Tente fazer aquilo que nunca foi feito. Se não der certo, te preparará para a próxima etapa da jornada.”; “A coragem não é a ausência do medo, mas a conquista do medo.” – Nelson Mandela; “São tantos os meus alunos que não caberiam nesse espaço, mas todos cabem no meu coração.” Guiomar Nardini, no seu aniversário de 90 anos; “Nem todos os nossos amigos estão presentes, mas todos o que estão aqui, certamente são nossos amigos.” Regina Ruette Aspásio, no aniversário de 90 anos do seu pai Antonio Celidônio Ruette; “Cada um terá a vista da montanha que subir.” Então, não tenha medo da altura.” – Icaro Fonseca; “A China é um gigante adormecido. Deixe que durma, porque quando acordar fará tremer o mundo.” – Napoleão Bonaparte; “Se você cansar, aprenda a descansar e não a desistir.” – Emilly Andressa(jovem blogueira); “A responsabilidade é a sombra da autoridade.” – Rui Barbosa; “Hoje eu sou um TANTO FAZ para quem eu TANTO FIZ.” – palavras ditas por um velhinho, morador de um asilo; “Um atraso é melhor que um desastre” – bilhete exibido por Tom Hanks, no papel do comandante Sully, no filme “Sully – herói do Rio Hudson”; “O relógio da história é implacável com os incautos.” – Otto Alencar, Jornal Folha, pag. A3, 04/10/2010; “A gratidão é a memória do coração” – Antístenes; “Não espere ter tudo para aproveitar a vida. Você já tem a vida para aproveitar tudo.” – (autoria desconhecida); “Aqueles que amamos nunca morrem, apenas partem de nós.” – (autoria desconhecida); “Músico não é quem toca um instrumento, mas aquele que através de um instrumento toca o coração e a alma das pessoas.” – (autoria desconhecida); “Só quando a Justiça for uma realidade, em vez de ser um ideal, é que as coisas mudarão de rumo.” – (frase é extraída da resposta de Dona Benta aos netos, numa das passagens do clássico de Monteiro Lobato – “As Aventuras de Hans Staden”); “Bendito aquele que: Admira mas não inveja, segue mas não imita, elogia mas não bajula, lidera mas não manipula.” – Willian Arthur Ward; “Amizade nunca foi e nunca será uma questão de presença física. Porque amigo não precisa estar. Amigo precisa ser.” – (autoria desconhecida); “Na vida, quando mais se vive, mais se aprende. Na aviação, quando mais se aprende, mais se vive.” – (autoria desconhecida); “O mundo é um grande jardim de Deus, apesar das ervas daninhas, ele segue sendo um jardim. Nós temos que ser seus jardineiros” – Lubavitcher Rebbe, rabino russo, do livro escrito por Mendel Kalmenson; “O impossível só existe nos dicionários dos tolos.” – José da Silva Martins, pai do maestro João Carlos Martins e do escritor e Advogado Ives Gandra Martins; Extraído do roteiro do filme “Um homem de sorte” – Netflix: “Deus é supérfluo para aquele que ainda não O encontrou” – “A fortuna favorece os tolos e o sucesso é o pai do arrependimento” – “O orgulho vem antes da queda”; “Se você apagasse todos os erros do seu passado, você apagaria toda sabedoria do seu presente.” – (autoria desconhecida).

