Foco total no processo de alfabetização

Com a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o Ensino Fundamental, o processo de alfabetização a partir de agora deverá ser efetivado no final do 2º ano e não mais no 3º ano. A medida gerou certa polêmica quando foi aprovada, em 2017. No entanto, algumas escolas já vinham trabalhando com o foco de alfabetizar as crianças até os 7 anos de idade.

Pesquisas neurocientíficas apontam que aos 6 anos de idade a criança já pode ser incluída no processo sistemático de alfabetização, no entanto, o caminho utilizado para alfabetizar pode ser iniciado bem antes, já aos 2 anos. Nesta fase, ela pode ser estimulada com cores, sons, letras, trabalho da coordenação motora e outras ferramentas, de forma lúdica. Esse exercício constante é realizado para abrir uma janela no sistema cognitivo dos pequenos, possibilitando a assimilação do que é ensinado.

É importante promover a etapa da estimulação lúdica para preparar melhor a criança ao contato com a leitura e a escrita. Assim, por volta dos 6 anos, esse processo ocorrerá de forma mais efetiva e complexa se efetivando no 2º ano do Ensino Fundamental. É a partir dessa idade que as sílabas mais complexas e as dificuldades de ortografia podem ser trabalhadas com mais ênfase, aumentando o repertório da criança.

Alfabetizar significa ensinar a criança a codificar e decodificar o código da língua escrita. Portanto, ela irá aprender as características da tecnologia da escrita, que inclui letras, números e acentuação, e a maneira como ela é estruturada. No processo de alfabetização, por exemplo, mostram-se de que forma as sílabas se juntam para formar palavras, e assim por diante até a construção de um texto. Isto é, a alfabetização é o resultado do processo gradativo da construção e desenvolvimento da oralidade e escrita passando também pela coordenação motora.

Teresa Cristina Citelli

Coordenadora do Ensino Fundamental Anos Iniciais do Colégio Marista Champagnat, de Ribeirão Preto (SP)

