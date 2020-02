Filosofia e liderança na sociedade 4.0

O que um filósofo pode ensinar sobre Liderança na atualidade? Em tempos obscuros quando a Filosofia tem perdido espaço nos mais variados ambientes escolares, podemos nos surpreender com a importância e o destaque que ela vem ganhando no mundo dos negócios. Todavia, antes de respondermos a essa pergunta, se faz necessário entender o que é isso que chamamos de “atualidade”, sobretudo quando envolvemos o papel dos líderes e gestores no contexto dos modos de produção capitalista que a nossa sociedade está envolvida. Desse modo, é importante destacarmos que a Revolução Industrial e a forma como as tecnologias reconfiguraram nossa sociedade em seus mais variados aspectos sempre foram uns dos temas que inspiraram os filósofos (e demais estudiosos das ciências humanas e sociais).

Na primeira Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII, tivemos a máquina a vapor alterando todo o cenário de produção, o consumo, as relações de trabalho, a cultura e a organização social e política dos países. Na segunda Revolução Industrial, no século XIX, a eletricidade e as linhas de produção foram as responsáveis pelas produções em massa de produtos nas fábricas, gerando, como consequência, um consumo em massa. A terceira Revolução Industrial, que teve seu início na década de 60, é marcada pelos grandes avanços que surgiram por meio da computação, da programação e das redes. Nesse sentido, as transformações que vivenciamos na atualidade demonstram o início de uma nova revolução na indústria, que está sendo chamada de quarta Revolução Industrial – ou apenas Revolução 4.0.

Como podemos perceber, toda vez que surge uma Revolução Industrial, a sociedade precisa ser reconfigurada para adequar-se às transformações que as indústrias provocam. É nessa lógica de pensamento que também chamamos a sociedade do nosso tempo de Sociedade 4.0, pois ela é fruto das transformações causadas pelos modos de produção e tecnologias que criam novas formas de vida e organização social.

Nesse novo cenário, a Inteligência Artificial, a Internet das Coisas, a robotização e a automatização provocarão a extinção de muitas profissões (estima-se que 35% das habilidades que os postos de trabalho do mercado atual possuem se tornarão obsoletas no prazo de até cinco anos), ao mesmo tempo que abrirá um leque imenso de novas oportunidades no mercado de trabalho. Ser um líder/gestor a partir dessas mudanças de paradigmas exigirá uma série de competências e habilidades específicas que serão fundamentais para se obter sucesso na Sociedade 4.0.

Ora, um dos princípios básicos da Filosofia (e do filósofo) é trabalhar com o questionamento, com a dúvida. Dessa forma, definimos que um dos seus principais objetivos é desenvolver o pensamento crítico, reflexivo, conectado com uma responsabilidade ética voltada para as relações humanas e, também, para as relações com toda a biosfera e com o Cosmos. Assim, a principal contribuição do filósofo em relação ao tema da liderança na sociedade 4.0 e de todas as transformações que vemos ocorrer seria exatamente a reflexão sobre: o que é ser um bom líder? Liderar para que e para quem? E, ainda, a ação de um bom líder será sempre boa, independente das ocasiões e dos contextos de exercício dessa liderança? Como liderar nesse contexto de uma Sociedade 4.0?

É por isso que, a despeito do que vemos acontecer no Brasil (uma desvalorização das Ciências Humanas e da Filosofia), o mundo está chamando a atenção para o fato de que a Filosofia desempenhará um papel central na reconfiguração dessa nova sociedade, pois ela é a Ciência Humana que melhor poderá auxiliar no processo de desenvolvimento de competências que são essenciais para as relações sociais e profissionais do futuro. Ao menos é isso que o relatório do Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum – WEF) propõe em seu “The Future of Jobs Report” (Relatório Futuro das Profissões), de 2018, quando defende algumas previsões de cenário mundial quando o assunto é o futuro do mercado de trabalho. Nesse relatório do WEF de 2018 são destacadas as competências necessárias que as pessoas deverão possuir para se manter no topo da excelência em seus empreendimentos. São elas: pensamento crítico; capacidade de resolver problemas complexos; inteligência socioemocional; capacidade de entender, ensinar, liderar e influenciar pessoas; dentre outras.

Antonio Djalma Braga Junior

filósofo e historiador. Doutor em Filosofia pela UFPR. Professor, palestrante, escritor, consultor e coordenador do curso de pós-graduação Lato Sensu Leadership and Self-knowledge Program da Universidade Positivo.

