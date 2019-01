Férias: tempo para construir histórias

As férias estão aí! Para as crianças é um tempo muito importante, para descansar e, principalmente, para brincar. É época de aproveitar os pais, avós, irmãos, amigos e primos; para passear, assistir filmes, comer coisas diferentes, enfim, brincar e se divertir sem ter hora para começar ou terminar. Já que, no dia a dia, nem sempre é possível aproveitar esses momentos, devido à rotina de trabalho dos pais e da escola.

No entanto, é também um período de muitas turbulências já que elas vêm cheias de expectativas e planos para as férias. Por isso, manter a ordem e preencher o tempo delas é bem exaustivo. Agradar a todas as crianças, fazer com que entrem em acordo sobre as brincadeiras, estimulá-las a respeitar a opinião de outras, são realidades típicas do período de férias.

E se entre irmãos já é difícil controlar as brigas, imagina acrescentar os primos, que com toda certeza são ainda mais diferentes do que os irmãos. Por isso, é importante que sejam acompanhados durante esse tempo. Porém, não se esqueça que são crianças e logo se entenderão, até a próxima briga. Deixar que se entendam é essencial para que aprendam a lidar com situações diversas. Porém, é legal mostrar que, mesmo diante das diferenças e dos desacordos, ter alguém para brincar e aproveitar o tempo de férias é bem mais divertido.

É essencial deixar as crianças livres para criarem suas brincadeiras, proporcionar-lhes passeios, mesmo que em um parque próximo, para que consigam sentir que realmente é um tempo especial, onde o ponteiro do relógio trabalha diferente de quando elas têm que ir para a escola, onde há um tempo definido para tudo.

Para as férias se fazem muitos planos, mas, em alguns momentos, pode ser que as crianças fiquem ociosas e queiram se prender a celulares, tablets e computadores, por isso, é importante incentivá-las a usar a imaginação. Criar brincadeiras dinâmicas e jogos divertidos, sempre são boas opções!

Aproveitar o tempo de férias entre irmãos e primos é essencial para estreitar os laços de amizade, manter-se próximos. Viver bem esse tempo é comer a comida da vovó e poder construir algo mais importante do que um carrinho ou um prédio de legos; é construir histórias, lembranças que levarão para sempre.

Durante este período de brincadeiras intensas há um enorme amadurecimento emocional, cognitivo e social. As crianças retornam para o próximo período escolar bem mais dispostas a aprenderem coisas novas, já que vêm cheias de vivências e histórias para contar.

Aline Tayná de Carvalho

Licenciada e Graduada em Psicologia e Pós-graduada em Psicopedagogia e Psicomotricidade.

