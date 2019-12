FERIADOS PROLONGADOS COMPROMETEM A ECONOMIA

Entre os privilégios atribuídos aos brasileiros, há de se ressaltar os feriados prolongados. A propósito, temos um grande número de datas festivas e muitas são emendadas, aumentando os dias de folga e se estendendo aos passeios prolongados de fins de semana com a movimentação nas rodovias de todo o Estado e de todo o país.

Exemplo típico desse comentário foi o feriado de sexta-feira última, por ocasião de mais um dia alusivo à proclamação da República, ocorrido no último dia 15 do mês em curso, momento em que vem à lembrança o gesto patriótico do Marechal Deodoro da Fonseca, dando início à nova República e a novos tempos na condução da vida administrativa do país.

Até aí tudo bem, porém, de outro lado, não podemos deixar de enfatizar nesta oportunidade o fato de que um feriado prolongado prevê sérios prejuízos ao comércio estabelecido e à própria indústria, independente de se realizar meio expediente no sábado, entretanto, mesmo assim, traz prejuízos àqueles que precisam faturar para o enfrentamento dos compromissos e das necessidades inadiáveis.

Temos convicção de que uma boa parte da população sabe que a economia do país, embora tenha dado alguns sinais positivos, ainda não atingiu o ponto ideal com base na firmeza de um governo austero, ainda deixa a desejar,onde englobam alguns motivos que contribuem para que ela não se deslanche no âmbito Nacional.

Dentre os vários motivos, há de se destacar o excesso de feriados prolongados, conforme já frisamos anteriormente que ocorrendo há vários anos e que não deixa de comprometer seriamente a nossa economia, além do comércio e da indústria que sofrem com a falta de faturamento ou vendas, principalmente em decorrência dos feriados de fins de semana.

É uma situação que se repete todos os anos e que provoca situações comprometedoras ao movimento da economia. Cada dia parado no âmbito Nacional representa bilhões à economia, tanto ao comércio atacadista quanto ao varejista, porque reduz o montante dos impostos em favor dos cofres públicos, cuja perda ultrapassa a casa desses bilhões que deixam de ser destinados à melhoria de várias situações.

Além do que relatamos até aqui, cada município acaba instituindo feriados que fazem alusão à história da cidade, principalmente da emancipação e que dão origem à problemática da quantidade sem limites de feriados. Com a diminuição das vendas e prestação de serviços, não pode ser descartada a possibilidade de demissões, já que o comércio tem passado por fases difíceis nas suas variadas situações.

No que tange ao ano de 2.019, tem apenas um feriado Nacional pela frente: o Natal, mas em 2.020 o brasileiro terá nove feriados prolongados.É o dobro dos feriados deste ano. O número de dias de folga pode ser ainda maior em algumas cidades, porque estados e municípios também podem decretar feriados locais. A lista oficial de feriados nacionais ainda não foi divulgada pelo Ministério da Economia.

O maior número de feriados que se dá é porque 2.020 é um ano bissexto com 366 dias. Com isso, feriados que caíram nos fins de semana em 2.019, ocorrerão na segunda ou na terça-feira em 2020. Esse é o caso de Tiradentes (21 de abril). Independência do Brasil (7 de setembro). Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e finados (2 de novembro).

A primeira folga prolongada de 2.020 é o carnaval, ponto facultativo, que cai no dia 25 de fevereiro. Para emendar, é preciso que a empresa decrete dias de folga para os funcionários. Já servidores públicos não trabalham. A lista de folgas prolongadas também está configurada em outro ponto facultativo: Corpus Christi, em 11 de junho e primeiro de janeiro cai numa quarta-feira.

Quanto mais feriados prolongados, maior será o prejuízo em favor dos cofres públicos, até que o governo atente para esse problema com algum decreto que possa ocorrer, visando a redução desses feriados que demandam alguns dias seguidos.

Alessio Canonice

