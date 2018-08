FENÔMENOS DA NATUREZA

É evidente que temos em mente o fato de que possam existir fenômenos desconhecidos e que motivam a todos que têm interesse por eles a ir adiante para desvendar os mistérios que se apresentam por meio da ciência, uma das características que sempre acompanhou a humanidade, independente do grau de desenvolvimento da sociedade e de toda uma comunidade.

Na semana que se passou tivemos uma demonstração inédita e que chamou a atenção do mundo, à vista do interesse em relação à notícia sobre o planeta de Marte. A descoberta de indícios da presença de água no chamado planeta vermelho feita por uma equipe de pesquisadores italianos foi coroada de êxito.

Dessa forma, foi amplamente divulgada na mídia este feito e acompanhado com atenção por pessoas dos mais diferentes níveis, mas que dividiram as opiniões e paixões pela astronomia, pela ciência e pelos mistérios que ainda estão por ser desvendados ao universo.

É o tipo de descoberta que nos leva a refletir a que ponto chegou a inteligência do homem sobre nossa existência em um amplo sistema, onde somos pequenos, diante da importância e da totalidade dos planetas que fazem parte dessa preciosidade que encanta a todos.

Se há água em Marte, abre-se a possibilidade da existência de organismos vivos, um tipo de questionamento que será discutido entre as pessoas que se interessam a se aprofundar nos mistérios da natureza, perguntas que aos poucos vão sendo respondidas por meio da dedicação dos cientistas. Entretanto, há quem possa criticar os investimentos e os interesses por pesquisas nesta área.

Assim é que, diante de tantos desafios a enfrentar, nosso próprio planeta é destaque para se desvendar mistérios que possam existir, além daqueles já descobertos pelos estudiosos e cientistas, visando saber o que acontece no espaço.

No entanto, é preciso entender que essa busca considerada desconhecida tem um papel fundamental em nossa sociedade, foi o que levou o homem a avançar nas descobertas, atingindo outros patamares do conhecimento. É o mesmo desejo que levou os navegantes europeus à busca de descobertas terrenas e que acabaram descobrindo outros feitos de importância neste campo.

A tecnologia que se usa na modernidade é algo impressionante e resultado dessa busca incessante pelos novos conhecimentos e, ao estudar os demais planetas, pode-se daí tirar lições para o nosso futuro, além de abrir possibilidade de comunicação, entender o que somos em meio a uma imensidão de mistérios que, a cada dia que se sucede, novas descobertas poderão acontecer.

Podemos também, à vista do que narramos até aqui, contemplar a beleza da criação de Deus, o mais poderoso de todos os poderosos e o mais inteligente de todos os inteligentes, que não só nos oferece maravilhas, como também dotou o homem de inteligência para desvendar e compreender o seu funcionamento em todos os sentidos que se possa imaginar.

A evolução, quando se dispõe a fazer o bem, trazendo mais qualidade de vida para as pessoas, também é uma forma de sermos gratos por tudo que recebemos do Criador.

Um outro fato importante, finalizando este comentário, e que se destacou sobremaneira, aconteceu nesta sexta-feira do dia 27 do mês de agosto, quando muitos pararam para contemplar o eclipse lunar, um espetáculo de rara beleza. Quantas crianças, a nosso ver, fascinadas por esses fenômenos, tem-se a impressão de que no futuro poderão ser os cientistas a colaborar com outras descobertas. Evoluir faz parte da condição humana em todos os ângulos da vida.

Alessio Canonice

Técnico em Contabilidade

