Famílias nas calçadas

Já se vão décadas onde o ponto de encontro das famílias era nas calçadas.

Digo décadas, pois isso ocorria com frequência em toda a nossa cidade e creio eu que em todas as cidades interioranas onde a população não era tão expressiva.

Era muito comum os vizinhos, após o jantar, se reunirem em um determinado local em frente a uma das residências. Um morador trazia sua cadeira e na sequência seus familiares, assim como os vizinhos do quarteirão o acompanhavam cada um trazendo suas cadeiras e ali se reuniam, em plena calçada. O momento era impar e único, onde as conversas eram colocadas em dia, com troca de opiniões a respeito dos assuntos que eram os mais diversos possíveis. Quero esclarecer que as pessoas se respeitavam muito, pois a amizade e a lealdade eram pontos de honra.

Enquanto os pais e avós conversavam, as crianças brincavam pela rua nas mais diferentes formas, tais como: balança caixão, passar anel, pique, esconde-esconde, bola queimada, amarelinha e outros dessa época. Também, era muito comum os homens mais atentos aos negócios e as informações ouvirem o rádio onde havia a locução do “Repórter Esso”, que era levado ao ar sempre às 20 horas, trazendo as informações de fatos que eram noticiados quando ocorrido em nossas plagas no mesmo dia e outras notícias do exterior já acontecidas há semanas. Há de se frisar que não tínhamos ainda o advento da televisão e da internet, cujas descobertas aceleraram muito o conhecimento da população que fica hoje sabendo de todas as notícias no mesmo instante em que as mesmas acontecem.

Essas reuniões, se assim podiam denominar iam até perto de 22 horas e cada um retornava aos seus lares para repousar, pois o dia seguinte a responsabilidade do trabalho era imperioso. Em toda essa época que participamos com nossos familiares, assim como com todas as pessoas de outras famílias, nunca presenciamos qualquer fato que viesse denegrir a pessoa de quem quer que seja. Como disse anteriormente, o respeito e a palavra eram como que “um fio de bigode” valiam mais que muitos documentos.

A tranquilidade e a paz eram o ponto forte da noite, pois podíamos ali permanecer durante todo aquele período, sem ser admoestado por ninguém, sem qualquer risco de um marginal ou qualquer malandro, tirar de nós a segurança e a tranquilidade.

Como dissemos anteriormente que a evolução trouxe uma infinidade de muitas coisas boas, mas também temos que ter o bom senso e a responsabilidade do discernimento de separá-las umas das outras, pois péssimos exemplos temos visto, retransmitidos principalmente pela televisão, e esse instrumento está inserido dentro de nossos lares.

Em termos de segurança aí a situação fica pior ainda, pois hoje nem nos passa pela cabeça, em colocar uma cadeira para o lado de fora de nossas casas, na calçada, pois com certeza a nossa alegria que poderíamos ter em reunir nossos vizinhos para um “bate papo”, poderia se transformar em uma tragédia.

A imprensa noticia diariamente fatos de todos os naipes, onde a agressão e a violência imperam de todas as formas, sem estarmos sentados em nossas cadeiras nas calçadas.

Essas lembranças nos remetem a um tempo que temos certeza de que as pessoas que por isso passam, hão de se lembrar com muitas saudades e eram felizes.

Antoninho Sedival Casseti

é corretor de seguros

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL