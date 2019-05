Família e Escola: parceria bem sucedida

Observamos que o relacionamento entre pais e filhos tem sido cada vez mais dificultoso e, muitas vezes, até sofrido. Famílias e educadores têm buscado encontrar oportunidades de ampliar a intimidade e a harmonia dentro dos lares. Muitas são as disparidades entre pais e filhos, assim como existem muitas forças contrárias àquelas que as famílias almejam na condução da educação dos filhos. A constatação de inúmeras novas patologias clínicas que estão sobrevindo às nossas crianças e adolescentes agrava ainda mais este cenário, que chega a ser assustador para as famílias. É emergencial a necessidade de que pais e escolas unam forças e alinhem propósitos para a uma melhor orientação de nossos alunos num mundo tão efervescente.

Há urgência em melhorarmos a saúde emocional, social, acadêmica e espiritual daqueles que nos são confiados, como pais e educadores. Consequentemente, a discussão deve ser ampla e abranger diferentes aspectos da formação dos jovens. Médicos, psicólogos, advogados, profissionais de coach, delegados, reverendos, podem, cada um dentro de sua área de conhecimento e atuação, colaborar com os pais e com a escola, apresentando ferramentas e estratégias conscientes, e que se complementam, para superar os conflitos que nos sobrevêm na atualidade.

Um diferencial que gera confiança e amplifica a adesão dos pais em ações como esta no colégio é a continuidade e a constância dessas atividades, demonstrando os esforços da equipe técnico-pedagógica em apoiar os pais em seus conflitos e desafios. Eventos periódicos, com programação pontual e temática bem definida, ampliam a cultura de relacionamento e geram o fortalecimento da comunidade escolar, pois sabemos que educação de qualidade depende da interação e integração da família e da escola.

Estes eventos têm culminado em estreitamento das relações e obtenção de melhores resultados na condução do ensino e educação das crianças e adolescentes que vivenciam, em média, quinze anos de escolaridade básica sob os nossos olhares.

Consideramos que o autor da nossa vida tem um plano especial para aqueles que o buscam em verdade e vai à frente de nossas ações fazendo sempre o melhor. Esperamos confiantemente nEle na desafiadora missão de educar.

Vera Maria

Diretora de Educação Básica

do Colégio Presbiteriano Mackenzie Tamboré – Internacional

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL