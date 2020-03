FALEMOS DO LEITE E DA CARNE

PEm idos tempos, digamos até 1955, bebíamos leite natural entregues em pequenas garrafas de vidro. Era um procedimento diário de quem entregava ou, de quem buscava em lugar pré-determinado. Era então fervido e, de fato, esse produto alimentava. Naqueles dias o mundo era digamos menos perigoso. Pequenas propriedades que cultivavam hábitos saudáveis, não só no viver como também no se alimentar. Digamos que tudo era no pé da fruta, e como era bom. Na cultura de italianos, espanhóis ou filhos destes, a água quente , provinda de tubulações conectadas no fogão a lenha, era um conforto para os dias de inverno. Na alimentação dos animais desde frango, galinha, porcos, bezerros e vacas havia um dedo de proza, de respeito e de amor. No abatimento desses nossos irmãos inferiores toda alma zelosa agradecia pelo alimento proteico. Pensando bem a troca não era justa e raciocinando pelo animal tem-se: trata-me com amor e eu lhe darei a proteína que, por enquanto, pelo estágio d’alma, cumpre um determinismo evolucionista. Resumindo: o animal recebe o milho e a grama e nos dá o ovo e a carne. Temos que compreender que todas as coisas possuem uma vibração. Os animais foram colocados no planeta para serem nossos companheiros, fornecerem alimento e agasalho, se necessário. Na configuração do calendário 1955, no mínimo, sessenta e cinco voltas a nossa humanidade já fez em torno do sol. Nesse diapasão a população aumentou e é necessário produzir. A geração de alimentos se modificou, alguns para melhor e outros para pior, comprometendo a saúde física e mental das pessoas. Recentemente o governo americano descobriu, em pesquisa nos últimos trinta anos, que o leite pasteurizado é um veneno, um causador da osteoporose. Impróprio para a saúde. Yogurtes e derivados também. Diz a mídia que a Universidade de Harvard tirou do cardápio científico o leite pasteurizado como alimento. No Brasil o consumo continua alto. Passemos agora para a produção da carne de frango e porco. Compartilho da opinião que essas individualidades não são criadas, elas são uma produção de laboratório. Vivem em pequenos compartimentos, poucos veem a luz do dia, defecam uns sobre os outros e são alimentados com ração, ou seja, esteroides e antibióticos – substâncias que não constituem exatamente uma comida saudável. Não são criados com amor e quando levados para o abate sofrem a brutal indiferença pela vida. Ao invés de termos um alimento sadio estamos ingerindo pesadas vibrações energéticas. A mídia propaga que o processo é normal, apenas uma questão de genética e o povo, em sua maioria, acredita. Entretanto, a saúde prova o contrário. Acredito que noventa e cinco por cento das pessoas tomam, diariamente, dois remédios. Busquemos a definição de esteroides. “Esteroides são um grande grupo de compostos solúveis em gordura (lipossolúveis), que têm uma estrutura básica de 17 átomos de carbono dispostos em quatro anéis ligados entre si. Os esteroides são produzidos sinteticamente com finalidade medico terapêutica. São lipídios de cadeia complexa, onde o colesterol é substância fundamental na formação dos esteroides. Contudo, o seu excesso é maléfico à saúde.” Convém observarmos que os esteroides são produzidos sinteticamente. É preciso dizer mais alguma coisa? Este articulista raramente ingere carne de frango e leite. A boa cultura afirma que o homem é aquilo que ele pensa e o que come. Vale dizer também que nem tudo que entra e sai pela boca é recomendável. Infelizmente, ainda, a maioria das pessoas não pensa que são mais do que seres físicos. Que cada um é, primeiramente, uma individualidade espiritual e, como tal, o padrão energético ou vibratório precisa ser melhorado. Quanto mais pesadas forem as vibrações dos alimentos mais dificuldade terá a alma para acelerar o seu nível quântico de raciocínio.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. email: jlmrria@gmail.com

