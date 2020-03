FALEMOS DE JOSÉ LUIZ DATENA

Assisti a sua entrevista com o presidente Bolsonaro pela rede social e, como sempre, a intenção se sobressai: perguntas capciosas, injunções descabidas e um proselitismo emoldurado pelo verniz de irreconhecível sinceridade. Sim, porque antes do verbo está o pensamento, a energia que contagia para o bem ou para o mal. Com a intensão de pôr o presidente em saia justa você impensadamente contribuiu para que a sociedade ficasse ainda mais esclarecida. Datena, você perdeu. A expressão primeira de impacto indigesto “caí da cadeira” foi o seu primeiro erro. Perguntas e colocações outras de grosseira impertinência bem demonstram que o seu nível de consciência está aquém de um profissional competente e patriota. A meu ver, entre os melhores você não está, nunca esteve, pois falta-lhe ajustar na alma os ingredientes da razão. Para decompor ainda mais a sua personalidade nesta presente existência, você se filia ao MDB e se compõe com Dória. A Band passa a ser mais um veículo de duvidosa credibilidade para impulsionar o Brasil rumo à prosperidade e bem estar social. Ledo engano somar-se para fazer de Dória presidente da república. Ele nunca o será, tampouco witzel. E digo mais: se um deles se eleger presidente, trocarei o meu nome de José Luiz Ferreira para José Luiz Aloprado. Creio que você, Datena, é agora, na opinião publica esclarecida, mais um dos inúmeros traidores da Pátria. Um recado à parte podre da mídia: TV Globo, Bonner, Renata, Leilane, Cantanhede, Cristiana Lobo, Revista Veja, Isto é, Folha de São Paulo, Estadão, Vera Magalhães na TV Cultura de Dória e, de quebra, Joisse Hasselmann, Alexandre Frota e Janaina Paschoal – vocês não conseguirão derrubar o governo militar Bolsonaro, eleito democraticamente. Neste período em que as nações priorizam o melhor para combater um vírus que, como outros, foram semeados pela Nova Ordem Mundial; aqui no Brasil a mídia trevosa com jornalistas paus mandados, impatriotas, predicam para derrubar o governo. Nesse contexto se sobressaem também Câmara e Senado. Falam em Deus, mas desconhecem os valores da união. Propagam o bem comum, mas corrompem valores cívicos para preservar o emprego. Buscam a seu modo felicidade e paz íntima, mas nunca as terão. Não percebem que se trata de uma disputa pelo poder econômico mundial. As escolhas estão sendo feitas e os impatriotas não imaginam o mal que fazem, primeiramente a si próprios e, consequentemente ao Brasil e sua gente. Vocês podem atrasar o progresso planetário, mas não podem impedir que as HOSTES ESPIRITUAIS cumpram para com a Nação Brasileira os desígnios do Criador. Governadores, não conspurquem. Os militares não permitirão retrocesso e politicagem. O povo está unido com o presidente. Senhor Ronaldo Caiado, governador de Goiás e novo presidenciável, como médico você precisa rever os seus conhecimentos. Como presidenciável o seu protagonismo assusta e desune.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. Emal: jlmirria@gmail.com

