FALEMOS DE EMPRESAS IMOBILIÁRIAS

Já são tantas no mercado e quantas entram anualmente? Dezenas! A concorrência costuma ser benéfica, entretanto, há que se observar que existe um interesse mútuo: o de bem servir e, também, o justo, o devidamente avaliado e combinado a receber. Entendo que as premissas da honestidade no ambiente de trabalho não devem macular o exercício profissional, tampouco pequenos subterfúgios de ordem burocrática e financeira. A linguagem dos auxiliares deve reverberar o estilo de quem manda, ou seja, do empresário. Esta assertiva consubstancia apenas a didática do bem comum em respeito a quantos se envolvem na dura lida de atender as exigências do Estado arrecadatório. Vamos então a um contrato de aluguel entre locador, pessoa física, e locatário, pessoa jurídica, contendo o valor do aluguel, desconto, se pago no vencimento, valor do Imposto de Renda retido a ser pago pelo locatário, valor mensal da imobiliária, valor do seguro do prédio por conta do locatário, e só. Tudo conferido e ajustado, via telefone, com o funcionário responsável. Trinta dias depois, no primeiro boleto vencido e pago o valor não confere com o valor exposto anteriormente. Por telefone expliquei à atendente que o valor do boleto continha acréscimos imprevistos e que a empresa encaminhasse via email o desdobramento da fatura. Respondeu-me então que eu teria que acessar determinado portal para obtê-lo. Como assim? A obrigação é vossa de encaminhar ao locatário ou seu contador. Não é desta forma, respondeu-me. Daria muito trabalho. Então respondi: eu como contabilista teria vergonha de repassar ao meu cliente uma obrigação que me compete. Aborrecido finalizei a conversa. Entrei no portal e a fatura consignava: aluguel, desconto do imposto de renda, honorários, tarifa bancária e seguro. O contrato de aluguel reza que o seguro deve ser feito pelo inquilino e o custo do boleto também por conta do inquilino. Quanto ao seguro dois aspectos merecem atenção, o do prédio e do ativo imobilizado da empresa. Certo seria, penso eu, o locador cuidar do seu seguro e o inquilino do dele. Certo também seria a imobiliária pagar pela despesa bancária do boleto conforme impõe a Resolução nº 3693 do Banco Central e não impor goela abaixo do locatário. Certo também seria a imobiliária enviar, via email, a fatura mensal e não a impor uma forma profissional de conduta nada recomendável. De certa forma o contrato a tudo se impõe, pois sugere um acordo. Todo contrato de aluguel, via imobiliária, envolve inúmeros aspectos. Na contabilidade da empresa é registrado nome e CPF de quem recebe o aluguel e não da imobiliária, igualmente o imposto de renda retido, pois esses valores serão informados na DIRF anual para ajuste do locador. Sobram ainda a taxa bancária a ser contabilizada em despesas e o valor dos serviços da imobiliária em serviços prestados por pessoa jurídica. Como se vê não é tão simples. Empresas imobiliárias com esse comportamento estão sujeitas a uma curta existência. Cabe observar que cada pessoa colhe pela semeadura efetuada e faz jus aos problemas que tem. A competência sempre se sobrepõe.

José Luiz Ferreira

Contabilista e poeta. Procontabil Assessoria Empresarial Ltda. Email: jlmirria@gmail.com.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL