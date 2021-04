FALEMOS DAS VACINAS

Elas fazem parte de um projeto datado de 2005 da cab escura diga-se Nova Ordem Mundial ou progressista, com a finalidade de domínio mental dos povos, via mensagens ou ondas subliminares. A vacina contém na sua estrutura fisioquímica um componente manométrico vibracional a ser ativado via satélite intermediado por um satélite mãe localizado no Estado de Nevada, cujo governador Steve Sisolak pertence aos democratas. Como são muitos os países, muitos também os satélites. A constante projeção dessas ondas penetra no cosmo celular do vacinado reduzindo-lhe a capacidade cognitiva. Acontece que toda essa tecnologia foi descoberta pela Resistência ou Aliança da Terra e toda essa rede foi desativada. Entretanto, a vacina cumpre agora uma espécie de proteção emocional uma vez que o seu nível de eficiência é discutível. Contudo um plano B virá e a sua base será midiática tipo desconstrução, aguardemos. Todas estas informações estão no google em canais diversos. A humanidade precisa compreender que o planeta está em jogo, ou seja, quem vai continuar dominando povos e nações, se os globalistas ou N. O. M. ou ainda os comunistas liderados pelo Partido Comunista Chinês. O terráqueo ignora os conchavos existentes entre alguns governos de primeiro mundo e facções alienígenas trevosas. Os alienígenas greys comandados pelos reptilianos executam os planos. Convém afirmar que esses nossos irmãos trevosos detém alta tecnologia. Tudo foi planejado: proibição do tratamento precoce pela intensa desconstrução midiática da O.M.S. e Redes de TVs mancomunadas, fechamento de empresas com o fique em casa. Portanto, em meio a esse clima de tensão, insegurança e medo, a resistência física diminui e sintomas diversos aparecem. Muitos podem ainda indagar: por que temos que passar por isso? Onde está Deus? Os que têm um pouco de conhecimento sabem que ninguém é vítima e que estamos colhendo da própria semeadura, tanto de vidas passadas como também da atual. O presente momento é muito doloroso para toda a humanidade, mas constitui também oportunidade única de ascensão neste planeta. Não é que a mão de Deus seja pesada, mas, sim, que todos os limites de tolerância e chamamento esgotaram-se. O planeta precisa evoluir e os inquilinos que se candidatarem serão acolhidos. Por isso o ditado bíblico: haverá choro e ranger de dentes, para os que forem banidos daqui após a passagem para o plano espiritual. A estes, começando pelos onze togados, deputados e senadores trevosos e, quantos de nós e de outros, quando tudo acontecer; que as lágrimas não sejam testemunhas de covarde arrependimento. Haverão de pagar muito caro pela ousadia, como este articulista que, por milênios, muito resgatou pela infeliz persistência no erro. E saber que milhões de almas foram banidas daquele sistema solar denominado Capela para a Terra há mais ou menos dezessete mil anos. Saudades de Capela. Abrupta comoção invade minha’lma. Lágrimas escorrem pelas faces.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. Email: jlmirria@gmail.com

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL