FALEMOS DA TERCEIRA DIMENSÃo

Creio que nos dias atuais este conteúdo não é do agrado de uma grande maioria, mas, mesmo assim, é um convite à reflexão e, sobretudo ao conhecimento. Refletir, por exemplo, sobre a pandemia, sobre a insegurança e o medo que mourejam no íntimo de cada um. Refletir sobre o planeta em que vivemos, o seu destino e também o nosso destino. Vivemos em um mundo de terceira dimensão e que, a bem da verdade, é um conteúdo de ilusão, uma necessidade, um meio para impulsionar a alma de volta à Fonte Criadora, ao próprio Criador. Viemos Dele, desse Todo que é energia, em forma de partícula (átomo) desde a criação de cada sistema solar ou planetário. No decorrer dos bilhões de anos esta ínfima estrutura passa a compor os organismos unicelulares e eis então o princípio inteligente nas suas infindas experiências, na materialidade densa de todas as intempéries planetárias, aprimorando e adquirindo o instinto, que se harmoniza com a defesa para a própria sobrevivência. Este é um caminhar em direção à terceira dimensão. Por isto o ditado: o princípio inteligente dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Ou ainda do átomo ao anjo. E pensar que existem bilhões de galáxias, bilhões de sistemas solares e bilhões de mundos de 3ª dimensão. E o que mais surpreende são centenas de raças: humanoides com altura desde 0,90 m até 1,90 m com aparência física as mais estranhas; raça animália com aparência de mamífero peludo, anfíbio, insectoide, aviário, sem contar os robóticos e exóticos, estas duas últimas sugerem inteligência artificial. Todos vivem em mundos diferenciados tanto no clima quanto na natureza do solo e o que é impróprio para a nossa estrutura física não o é para muitos deles. E todos estes nossos irmãos buscam, tanto quanto nós, a sobrevivência e a felicidade. Importa afirmar que a partícula que emana do Criador é a mesma em toda a criação. Portanto, o que muda é o invólucro físico. E o que mais impressiona: têm os bons, os maus, e os que na ética estão no nosso estágio. Difícil é compreender que viajam pelo espaço; prova é que nos visitam, fazem suas experiências genéticas e alguns deles roubam nossas riquezas e nossas crianças. As raças dominantes negociam com os governos da Terra os interesses mútuos e, em inúmeros casos não tem como não ceder. São fatos inegáveis que os povos da Terra desconhecem. Esse processo de ocultar as verdades teve início na constituição do Estado do Vaticano e parece—me que a humanidade ainda não acordou. Desgraça pouca não acorda ninguém, por isso a pandemia. Quem sabe agora os valores da ética, do patriotismo e respeito ao semelhante provoquem um despertar. Grandes mudanças estão a caminho e a ordem vem de cima, das hierarquias espirituais que comandam a Transição Planetária, pois o planeta começa a transitar na quinta dimensão. Compreendamos então o fato: a fisicalidade planetária é constituída à base de carbono, o corpo físico também, pois tem na sua constituição 20% de carbono. As energias que emanam do sol central da galáxia estão promovendo uma alteração vibracional em toda a galáxia, o que obriga a um redimensionamento de todos os sistemas de vida existentes. No caso da Terra, gradativamente, o carbono será substituído pelo cristal para viabilizar um novo DNA celular e, consequentemente, um novo padrão de corpo físico menos denso, facilitando que a mente do EU espiritual encontre a devida ressonância na mente física. Adeus alimentação carnívora e outras aberrações de terceira dimensão. Em breves anos este processo estará concluído, entretanto, a seleção de quem fica por aqui já começou. Quinta dimensão não é um lugar, mas, sim, um estado de ser. Dizem as fontes espiritualistas: “somente em um mundo onde você pode, por escolha consciente, permitir que todo pensamento, palavra e ação manifestem o amor, a confiança, a graça, a fé, a compaixão e a gratidão que residem incondicionalmente em seu interior, é que poderá herdar a quinta dimensão.” Digamos então, quem tiver ética, e esta está acima da moral, dos costumes e da cultura. Ética significa o correto em qualquer parte do universo. Finalizando: quem de nós se habilita a reencarnar (renascer) neste planeta? Pensemos nisso. É um acontecimento único na história da Terra. Os que buscam conhecimento sabem que dentro de um século e meio a Terra será um excelente lugar para se viver. Para cá virão milhões de espíritos comprometidos com o bem comum e, no convívio impulsionarão os retardatários que aqui conseguirem permanecer. A verdade dói, mas é fácil entendê-la. Para muitos, por enquanto, é difícil aceita-la.

José Luiz Ferreira

Contabilista e poeta.

Email: jlmirria@gmail.com

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL