FALEMOS DA ELEIÇÃO AMERICANA

Quem assiste a mídia podre, ou seja, Rede Globo, Band, CNN e, quem lê jornais como Folha de São Paulo e Jornal O Estado de São Paulo desconhece as tratativas que ocorrem nos bastidores da politica e da religião em todo o mundo. Por enquanto o mundo é comandado por duas forças de domínio: comunismo, já de todos conhecido, e Nova Ordem Mundial que domina a mídia, ensino (ordem jesuíta) setor financeiro, laboratórios, petróleo etc. etc. São famílias riquíssimas que se infiltraram em todos os governos possíveis para exercerem o mando, enriquecendo a si próprios e trazendo o caos e a miséria à humanidade terrena. São espíritos tenebrosos que ainda desconhecem que apenas o bem comum constrói a felicidade individual. Quando se fala em Vaticano os católicos desconhecem que este é quem comanda a Igreja e cada Papa faz o que pode ser feito dentro de um limite de liberdade por ele, Vaticano, estabelecido. Na politica a N. O. Mundial estava infiltrada também no governo americano dos presidentes Bush, pai e filho, do governo Bill Clinton, Barak Obama e Hilari Clinton. A esta altura todas as agencias de segurança dos Estados Unidos estavam contaminadas, com exceção do Pentágono. Com a chegada de Trump à Casa Branca a primeira hierarquia do Pentágono informou-lhe de todas as traições cometidas por esses presidentes. O protagonismo da N. O. Mundial não tem limites incluindo também sequestro de crianças para pedofilia, tráfico de órgãos, experiências genéticas e prostituição. A FEMA, Agência Federal de Gestão de Emergência, criada por esses governantes anteriores adquiriu trinta mil guilhotinas e milhares de caixões funerários com o propósito de reduzir a humanidade terrestre. Oitocentos campos de prisão foram construídos para receberem os insubordinados. Este era o planejamento da estirpe George Soros ou Iluminatis. Acontece que existe uma hierarquia que governa o planeta Terra e, em seu comando está Jesus. É hora de saneamento planetário, de separação do joio do trigo. A humanidade terrestre não pode continuar nas mãos destes malévolos. Meia dúzia de ricos dominando os povos através da religião e da mídia. A ordem vem de cima. Doa a quem doer os desígnios do ALTO se cumprirão. A eleição americana é, portanto, o marco mais importante dos últimos tempos em todo o planeta. Para ter-se uma ideia do comprometimento da mídia com estes trevosos (NOM) basta pensar nas altas somas de dinheiro envolvido; é sempre o dinheiro que comanda. Perguntemo-nos então: como pode essa mídia podre propagar que Joe Biden é o novo presidente dos Estados Unidos se faltam ainda dois ou três estados para concluir a apuração? E os votos que chegaram depois do prazo? E os milhares de votos dos mortos? E as malas de votos de militares que não foram contabilizados? O que esses trevosos liderados por Biden não sabem é que todo o sistema de votação foi monitorado e todas as cédulas falsas serão facilmente identificadas. Caíram na armadilha e todos os envolvidos serão presos. Todos que propagam Biden desconhecem os fatos e serão tidos como jornalistas medíocres. O que a sociedade dita civilizada precisa compreender é que Trump significa liberdade, mudança de paradigma, novos tempos, novos valores; ao contrário de Biden que está a serviço da N. O. Mundial, ou seja, criar o caos para oferecer uma solução, a de sempre, sermos por essa elite dominadora dominados, escravizados. Será tão difícil entender essa dura realidade? Já não basta o que Partido Comunista Chinês vem semeando? É lamentável que o povo americano tenha um trevoso disputando a presidência da maior nação do mundo. Tempos difíceis estes. Quem vai confirmar que Trump está reeleito Presidente dos Estados Unidos da América do Norte será a Suprema Corte Americana. Mudarei o meu nome se isto não acontecer. Ao invés de Ferreira passarei a assinar José Luiz Bosta.

José Luiz Ferreira

