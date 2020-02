FALEMOS DA DEPUTADA BETH SAHÃO

Quem é Beth Sahão? Ela é amiga de Lula, FHC, Dilma, Fernando Haddad, José Dirceu, Gleisi Hoffman, dentre outros. Ela é uma pessoa cristã? Se os acima mencionados forem, ela também o é. Ela é democrata? Tanto quanto Lula e os demais. Então ela é comunista? Evidente que sim. Todos que assinaram o acordo Foro de São Paulo, diga-se Cuba, Venezuela, Uruguai, Peru são comunistas. Como o governo Lula assinou, ela faz parte. Que fique bem claro: toda essa cumpanheirada petista é partidária de regimes autoritários. Trazem na alma essa determinação, mas, para enganar, da boca para fora, se dizem democratas. Os petistas faliram a nação moral e financeiramente, mas descaradamente persistem no confronto. Como é pesaroso constatar que bilhões foram gastos em estádios de futebol, imensos valores desviados e bilhões emprestados a países comunistas a fundo perdido. Só mesmo mentes doentias produzem tanto mal. A vizinha Venezuela é um bom exemplo. Se todo esse dinheiro tivesse sido aplicado apenas em saneamento básico, não teríamos treze milhões de desempregados, e sim, um povo com melhor padrão de vida e saúde. Essa é a verdade incontestável. Este ano teremos eleições para prefeitos e vereadores e, com certeza, a deputada sairá candidata. É bom lembrar que ela e o irmão faliram os cofres públicos quando administraram a cidade. Deixaram dívidas imensas. A contabilidade a tudo registra. Mas, se ela tem telhado de vidro, é notório que cinismo e descaramento protagonizam todos os ataques ao governo atual; esse mesmo governo que trabalhou duro para cobrir as dívidas que ela e o irmão deixaram. Essa é a realidade. Recentemente comparou o valor da passagem de ônibus com São José do Rio Preto e, se lá é mais barata é porque o município tem mais de 400.000 habitantes, maior receita e condições de subsidiar uma parcela do custo. Ela sabe da verdade, entretanto, inferniza. Comentou também sobre a estrutura de assistência para socorrer as pessoas vitimadas pela dengue. É evidente que ela sabe que, enquanto cada família não cuidar do seu quintal, da sua rua e da sua cidade, as doenças se avolumam. Depois, em outro achaque, afirmou que Catanduva tem governantes retrógrados e arrogantes, incapazes de pensar em soluções inovadoras. E, mais uma vez o cinismo protagoniza. PT é isso. Uma desgraça nacional. Nas eleições deste ano o povo brasileiro terá a oportunidade de mostrar o seu amadurecimento cultural, o seu aprendizado. Em Catanduva o campo deverá estar bem congestionado; um legislativo que não quis ver os erros de Vinholi e cassou Afonso; dentre todos os edis apenas um sempre esteve ao lado do bem, sempre somou para o progresso. Como se vê esse pessoal precisa ser substituído. Entretanto, o paradigma vem agora: o candidato a prefeito que tiver a seu lado alguém deles certamente será desprezado. Eis aqui a grande questão. Portanto, não bastará propagar que é Bolsonaro e ter a tiracolo um integrante da atual Câmara Municipal. É para pensar senhores candidatos a prefeito. O povo se deu conta de que está sendo enganado. Finalizo este arrazoado da seguinte forma: como brasileiro eu tenho a obrigação de defender a democracia, defendendo a minha cidade, o meu Estado, o meu Brasil. A opinião já é midiática: A Nação só pode se desenvolver verdadeiramente quando se livrar de PT, PSOL, PC do B, PDT e assemelhados. Quem tem um pouquinho de conhecimento sabe que a separação do joio do trigo já está acontecendo e que todo esse pessoal trevoso será banido para planetas inferiores. Essa é a LEI do Supremo Arquiteto do Universo. Portanto, no meu pouco saber, em breve, nos livraremos definitivamente desses esquerdopatas.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. email: jlmirria@gmail.com

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL