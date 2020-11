FALEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL

O povo está contente com o nosso poder legislativo? Creio que não está. O povo quer a renovação dos seus integrantes? Com certeza! Os eleitores estão capacitados para escolherem os seus representantes? Não se sabe! É justo cada vereador ter dois assessores? Evidente que não. Então por que permitimos tamanha ousadia? Tão só porque somos idiotas. Há outro adjetivo para amenizar essa gastança? Quem souber que o diga. Em todo o Brasil há mais de cinco mil municípios, quanto dinheiro jogado no esgoto. Quantas creches e escolas poderiam ser construídas. Não é vergonhoso a Câmara ter três vereadores com pedido de cassação tramitando? Os Senhores Wilson Aparecido Anastácio, Wilson Paraná e Aristides Jacinto Bruschi, o enfermeiro Ari. Será que os seus pares terão a decência da razão? Outro vereador o Senhor Daniel Palmeira de Lima, criatura já bem conhecida nos bastidores da politica catanduvense, entra com Mandado de Segurança para suspender o processo administrativo instaurado no legislativo. Diz ele que tem um nome a zelar e que procedimentos ilegais não calarão a sua voz. Interessante: se ele realmente zelasse pelo nome não teria sido preso; constata-se pois, que cinismo não tem limites. É sempre assim, quando a Lei não pune, o maldoso persiste. É ou não é uma vergonha para Catanduva!? Mas, pior do que isso é a panelinha existente no legislativo, sim, essa que perdoou Geraldo Vinholi e cassou Afonso Macchione. E quanta diferença entre um e outro! O primeiro que endividou Catanduva e o segundo que pagou as contas e, muitas delas com preços exorbitantes. Basta conferir na contabilidade. Falando em panelinha só há um meio de acabar com esse mal, cortando-o pela raiz. Mesmo que venhamos a ter uma quase total renovação dos parlamentares, se ele, Luis Pereira se reeleger, a panelinha vai continuar. Alguém duvida? Dizem que ele faz política o ano todo. Dizem que ele é o cérebro do Legislativo. Então prezados eleitores: inteligência, reflexão, patriotismo são atributos à altura de todo cristão. Se você quer uma Catanduva melhor, saiba escolher. Quem barganha o voto para obter vantagens constrói para si e sua família uma vida de constantes ruínas.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. Email: jlmirria@gmail.com – Procontabil Assessoria Empresarial Ltda.

