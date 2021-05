FALANDO DE MEDALHAS

Doutor Hamilton Naki era sul-africano. Completou 78 anos de idade e, em seguida, faleceu. Em maio de 2.005. A imprensa nada divulgou. Se tanto, uma nota de rodapé de um jornal qualquer. No entanto, ele era um grande cirurgião. E sua história é das mais extraordinárias do Século XX.

Foi ele, Hamílton Naki, quem retirou do corpo da doadora o coração transplantado e alojado no tórax de Luis Washkanky, em 1967, na Cidade do Cabo. Foi a primeira operação de transplante cardíaco realizada sucesso. Foi trabalho muito delicado. Requeria muita perícia, muita sensibilidade, muito «saber fazer», o savoir faire. E isso tendo ele cursado apenas seis anos de estudo convencional. O coração doado teria que ser retirado e preservado com o máximo cuidado. Naki era o segundo homem da equipe que fez o primeiro transplante cardíaco da história. Porém, não podia ver seu nome vinculado ao feito extraordinário. O cirurgião chefe do grupo, Doutor Christian Barnard, transformou-se em celebridade instantânea, portando o título altissonante: “médico que fez o primeiro transplante de coração no mundo”! Dr. Barnard era branco. Hamílton Naki, não. Era negro. E o óbice da divulgação do feito de Naki foi o regime de segregação racial implementado na África do Sul. Era o «apartheid», palavra que significa separação. Era a oficialização da fórmula «nós-e-eles», mecanismo que, segundo dizem, facilita ascensão de ideias. Será? Naquele país africano, os direitos da maioria dos habitantes do país foram cerceados pela minoria branca no poder.

Para ilustrar, Naki, vítima da separação política imposta em seu país, não podia entrar pela porta da frente, tanto no laboratório em que trabalhava como no hospital onde exercia suas funções. É o caso de se perguntar: se ele, na ocasião, não tinha direitos, quem faria legitimamente jus a tal conduta? Ninguém. A lucidez nos leva a recusar um jogo em que os que dão as cartas trapaceiam.

Reformas no regime durante a década de 1980 não conseguiram conter a crescente oposição, e em 1990, o presidente Frederik Willem de Klerk iniciou negociações para acabar com o “apartheid”, o que culminou com a realização de eleições multirraciais e democráticas em 1994, que foram vencidas pelo Congresso Nacional Africano, sob a liderança de Nelson Mandela.

Naki demonstrou, sem ter a intenção, que a grandeza conferida ao ser humano não pode ser tolhida pelo legislador de plantão, tampouco medida por suas réguas, Preferível merecer as medalhas sem as ter do que tê-las sem merecê-las.

Confirma a demonstração em tela as medalhas de ouro conquistadas por Jesse Owens —— JC: (James Cleveland) —— o herói das Olimpíadas de Berlim, em 1.936. Hitler ficou fulo! Os atletas arianos não poderiam ter sido derrotados por aquele franzino negro norte americano! Não poderiam! Mas foram. Ah! Isso foram.

Marcílio Dias

Advogado

