Exatas: o pesadelo dos estudantes

Cada aluno aprende de um jeito e suas aptidões dizem muito sobre seu desempenho escolar em determinadas áreas. Por exemplo: aquele mais inclinado para a área de humanas provavelmente aprende com mais facilidade história e português do que disciplinas exatas, e vice-versa.

Muitos alunos que não gostam de matemática, durante a vida escolar, estudam o suficiente para passar de ano, sem entender realmente o conteúdo que foi passado. Neste caso, é comum ouvir comentários do tipo “não vou precisar disso para nada na vida”. Outros têm tanto medo dessas matérias que realmente não conseguem desenvolver o raciocínio por medo de errar.

O aluno que realiza um problema de matemática, física ou química, sabendo que provavelmente nunca mais vai usar aquela fórmula com certeza vai errar. E aqueles que já começam com medo de errar também não vão conseguir resolver a questão.

O segredo para aprender qualquer disciplina exata é a paciência, ainda mais se você não gosta, de jeito nenhum, daquela matéria. Não existe fórmula certa para aprender: é preciso estudar muito. E quando achar que estudou o suficiente, estude mais. Quer uma dica? Comece pelos exercícios mais simples e depois vá aumentando o nível de dificuldade. Praticar exercícios ajuda bastante no aprendizado e, consequentemente, na memorização do conteúdo.

E mesmo com uma rotina constante de muito estudo, alguns alunos precisam de um direcionamento um pouco mais específico para determinadas matérias. Se esse for seu caso, aulas particulares podem fazer toda a diferença em seu aprendizado e no seu desempenho.

O professor particular adequa o ensino ao perfil de cada aluno, bem diferente do que acontece na escola, onde tudo é passado de forma igual para diferentes perfis. Essa ajuda voltada especificamente para o problema é uma ótima maneira de estimular a criatividade, superar o medo de errar e deixar esse obstáculo de lado de uma vez por todas.

Roberto Pupim Dalpino

sócio fundador da Dalpino Educacional

