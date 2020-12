ESTE ANO NÃO HAVERÁ NATAL?

A coluna de hoje transcreve um episódio que viralizou no WhatSapp relatado e interpretado magistralmente pelo padre Joãozinho, scj, e que pode ser encontrado também na internet no site abaixo. É tão emocionante e atual que merece ser reproduzido. Vamos a ele. – “No sábado dia 07 de novembro às 16h31 o telefone celular do Pe. Javier Leoz, pároco de São Lourenço, em Pamplona (Espanha) tocava com insistência. Ele não atendia pois acusava “número desconhecido”. Por fim resolveu atender para acabar com a importunação e qual não foi sua surpresa quando, do outro lado da linha, ouviu a voz do Papa Francisco. Disse, depois, que o coração quase lhe saiu pela boca. O papa havia lido um texto do sacerdote sobre o natal nestes tempos de pandemia. Você deve estar curioso sobre qual seria o texto que encantou o coração do papa. Coloco abaixo em português, seguido do original em espanhol. NÃO HAVERÁ NATAL? Claro que sim! Mais silencioso e com mais profundidade, mais parecido com o primeiro em que Jesus nasceu na solidão. Sem muitas luzes na terra, mas com a da estrela de Belém fulgurando trilhas de vida em sua imensidão.Sem cortejos reais colossais, mas com a humildade de sentir-nos pastores e servos buscando a Verdade. Sem grandes mesas e com amargas ausências, mas com a presença de um Deus que tudo plenificará. NÃO HAVERÁ NATAL? Claro que sim! Sem as ruas a transbordar, mas com o coração aquecido por aquele que está para chegar. Sem barulhos nem ruídos, propagandas ou foguetes… mas vivendo o Mistério sem medo do “covid-herodes” que pretende tirar-nos até o sonho de esperar.Haverá Natal porque DEUS está ao nosso lado e partilha, como Cristo o fez num presépio, nossa pobreza, prova, pranto, angustia e orfandade. Haverá Natal porque necessitamos de uma luz divina em meio a tanta escuridão. A Covid19 nunca poderá chegar ao coração nem à alma dos que no céu põe sua esperança e seu maior ideal. HAVERÁ NATAL! CANTAREMOS NOSSO CANTOS NATALINOS! DEUS NASCERÁ E NOS TRARÁ LIBERDADE!” Feliz Natal e venturoso ano de 2021, a todos. fonte: https://www.facebook.com/PadreJoaozinhoscj/posts/30277200 37329525

