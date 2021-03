ESPERANÇA DEVE SER PRIORIDADE

Sentimos que, a cada dia que passa, dias tristes e desoladores tomam conta da população brasileira com centenas de pessoas à espera de leitos hospitalares entram em pânico. Muitas delas, não suportando a demanda por um leito, acabam entrando em colapso, o que é profundamente lamentável em todo o país.

Na saúde, os números da Covid-19 são assustadores com aumento sucessivos de casos de vidas perdidas vai tomando dimensão, e o processo de vacinação, embora seja contínuo, atingiu apenas 10% de toda a população, um percentual baixo, infelizmente, em confronto com outros países, mas com esperança de que atinja um ponto satisfatório.

As cidades de cada unidade da Federação, principalmente as capitais, não têm medido esforços, no sentido de atender aos pacientes, porém, devido à superlotação de leitos hospitalares, tanto da rede pública como das privadas, não sabemos o que virá pela frente, mas nem por isso deixaremos de ter esperança para que um novo brilho do Sol se estenda ao Brasil e ao mundo, mesmo que seja parcialmente não deixará de ser um ponto positivo.

Na economia, o quadro se assemelha a uma das situações devastadoras, onde muitas famílias enfrentam dificuldades, seja pelo desemprego ou pela ausência das atividades industriais e comerciais com as portas fechadas, exceção às farmácias, supermercados, postos de combustível, postos de saúde e assim por diante em obediência às regras de combate à pandemia.

Assim é que, a incerteza em relação ao futuro e as perdas desse período, muitas vezes vencem o nosso otimismo, portanto, é comum ter momentos “para baixo”, mas mas não podemos permitir que as dificuldades vençam nossa esperança por dias melhores, capazes de fazer com que novos tempos sejam a expressão desses dias envoltos na recuperação de um mundo mais saudável e feliz.

Estamos enfrentando uma batalha jamais vista na história da humanidade e, nessas condições, precisamos redobrar os empenhos junto às autoridades do Setor de Saúde para seguir adiante por nós e pelas pessoas que estão ao nosso redor, as quais necessitam dessa ajuda e o isolamento prolongado ajuda a agravar a fragilidade emocional.

O terreno da solidão, tédio e dificuldades financeiras podem ser o gatilho da depressão e desespero, sem contar com a tragédia que se abate sobre tantas famílias. Muitas delas já perderam seus entes queridos e que deixaram uma lacuna de saudade a essas famílias, um fato que dificilmente o tempo apagará o peso das recordações infinitas.

Num cenário como esse, é preciso executar a cidadania, além do que não podemos dar aquele abraço tão necessário, mas as redes sociais estão aí para que as manifestações de carinho tenham acesso a todos que clamam por elas. Tratam-se essas manifestações de calor humano, este indispensável àqueles que se encontram enfermos na luta contra o vírus da Covid-19.

Não sabemos por quanto tempo ainda teremos que conviver com essa pandemia, por isso é preciso cada um se conscientizar sobre os cuidados que se devam ter, evitando aglomerações, usando máscaras e outras alternativas, para que a doença não se prolifere de uma forma mais abrangente, além do que vem se manifestando ao longo de mais de um ano e as dificuldades que as autoridades sanitárias encontram para combatê-la.

À vista do que narramos até aqui, torna-se necessário respeitar o próximo, pois não se pode admitir que ainda encontremos pessoas que não se dão conta da gravidade para evitar o colapso que toma dimensão, além do enfrentamento desse terrível inimigo que é o vírus do novo coronavírus, mas sempre há uma chama de esperança de que essas pessoas se enquadrem à situação presente.

Enfim, uma corrente positiva por parte dos homens dispostos e engajados à luta para combater a doença, principalmente por parte do Ministério da Saúde, fazendo com que os milhões de vacinas prometidas sejam colocadas em prática o mais urgente possível para atender aos reclamos das forças vivas do país, será o caminho mais salutar como prevenção contra a Covid-19.

Alessio Canonice

aalessio.canonice@bol.com.br.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL