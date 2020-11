TTemos certeza de que é desejo de toda a população brasileira, bem como do mundo inteiro, prende-se ao fim da Covid-19, além da esperança de novos tempos, fazendo com que a claridade solar passe a ter um novo brilho como forma de se transformar em dias melhores à população de todo o universo e que venha a se tornar realidade.

Inicialmente, tínhamos a impressão de que apenas a China iria passar por tal situação crítica de saúde pública, porém, passou o mês de fevereiro, tivemos a triste e real transformação de estarmos vivendo uma verdadeira pandemia e que atravessou oceanos e continentes, estendendo-se praticamente no mundo inteiro.

Trata-se de um fato em que o mundo se viu diante de uma situação nunca antes imaginada: o isolamento social, a quarentena que dura até hoje e a exigência das máscaras, tornaram-se uma rotina em todo o mundo, entretanto, uma maioria obedece a essa tradição momentânea, enquanto outra corre o risco da contaminação como se nada estivesse acontecendo.

É certo que medo e esperança são duas situações que caminham lado a lado e, nessas condições, ainda existem as recomendações com o slogan “fique em casa”, uma situação que vai se tornando cansativa, porém, ultimamente, muitos já chegaram à conclusão de que os maiores perigos já passaram e partiram para uma vida normal em todos os aspectos, inclusive nos momentos de lazer.

Torna-se importante salientar nesta oportunidade um sentimento conhecido por todos que é a esperança por dias melhores, já que ela se constitui num fator importante de fé e que existe na alma de todos, aqueles que são devotos a ela, além das orações em prol do fim do presente momento em que vivemos, mas o andar da carruagem continua normal com os cuidados que são adotados por todos.

Graças a Deus, milhares de infectados estão se recuperando, deixando os hospitais em todos os cantos do mundo, inclusive na Itália, país que sofreu muito e viu os números de óbitos subirem a cada dia, a exemplo dos Estados Unidos, que também tiveram uma perda considerável de seres humanos e que ainda corre o risco de uma nova contaminação da Covid-19, extensiva à própria Europa.

Outro medo é o de ficar sem dinheiro, notadamente no que tange à classe menos favorecida pela sorte, ou seja, a classe de baixa renda, tanto é que o governo, sentindo esse impasse, logo se iniciou o auxílio-emergencial e se estenderá até dezembro do ano em curso, mas com possibilidade de se entender até janeiro de 2.021, dependendo dos recursos da administração do Poder Central.

Entende-se como esperança a força da fé de milhões de brasileiros, faz com que a realidade presente possa se transformar na rotina anterior que todos estavam vivendo, mormente aqueles que se concentram nessa força e que nunca perdem o ânimo de esperar uma transformação radical e que se reverta na felicidade de todos.

A esperança, baseada na experiência de todos que a têm, exige uma certa perseverança, afinal, podemos dizer que ela se estende ao fato de acreditar que algo é possível, mesmo que hajam indicações em contrário; por fim, esperança é olhar para o futuro e sonhar, fazer planos, mesmo que não aconteçam, mas nem por isso iremos deixar de lado o pensamento positivo neste aspecto.

Uma rotina quando é transformada, e a ausência de pessoas queridas que perdem a vida em decorrência do aparecimento do vírus do coronavírus, torna-se preocupante, já que os caminhos que vinham sendo trilhados por todos, de repente sofreram novos rumos, fazendo com que alguns cuidados fossem colocados em prática e que permanecem até hoje, mas não com tanta apreensão como antes.

À vista do que narramos até aqui, é essencial ler a realidade dos olhos de nossa fé, principalmente para aqueles que creem em Jesus e oferecer àqueles que querem abraçá-la com todo o esmero, fazendo com que o mundo respire um ar mais saudável e feliz, visando, efetivamente, o bem-estar de toda uma comunidade existente no mundo inteiro.

Alessio Canonice

Técnico em Contabilidade

