Eu já li e ouvi tanta desinformação sobre o tema que decidi descrever o que entendo ser saudável para temperar e reviver perdidas reflexões. Guardo a convicção de que em todos os tempos tem sempre uma elite pensante comandando uma doutrinação em cujas regras o bem e o mal se digladiam e cada lado conquistando parte dos seus objetivos. Quem conta mais de setenta anos como eu pode conferir na história dois padrões de valores comportamentais. O primeiro identificando uma escola sem partido, conjugando valores cívicos com disciplina.

O Hino Nacional era o exercício primeiro antes da entrada em sala de aula. A grade curricular senão a melhor era a que se tinha. Conteúdos dogmáticos e políticos não tinham o insuflamento de hoje. A educação sexual não era um tema relevante e mantinha um misto de tabu e inocência. A família ainda estava preservada. O mal não tinha a dimensão que hoje tem. É bem verdade que perdemos muito tempo com decorebas e oportuno se torna perguntar: de que valeram as caravelas Santa Maria, Pinta e Nina? Terra à vista! Quanta insignificância. A mesma que do primoroso tempo hoje se dedica à geometria. De boas lembranças eram as brochuras que traziam impresso nas contra capas o hino nacional e a bandeira do Brasil. Com este conteúdo aprendi a amar a Pátria que me dá abrigo e a ter aversão a regimes ditatoriais socialistas comunistas que, àquela época, sorrateiramente, persistiam em angariar adeptos.

Cabe agora a cada brasileiro avaliar compassadamente como as mentes ardilosas havidas de poder e lucros, disseminadas em todo o mundo fincam as suas raízes explorando povos incultos, suas riquezas minerais, destruindo conceitos sociais e valores de família com um único e bestial propósito: domínio. Esse maldito excesso de liberdade, propagada por uma mídia perversa contaminou todas as classes sociais, como também todos os poderes da república infelicitando os brasileiros. E cada um colhe e sente na própria pele o avanço do mal.

O MST e derivados, a CUT, os comunistas infiltrados nas universidades públicas pichando e destruindo constituem a difícil colheita. Isso sem falar que nas escolas apedrejadas, roubadas e professores sendo agredidos fisicamente. Os contraventores de todas as espécies se acomodam nos direitos humanos. Alguém ainda tem duvida de que todas essas mazelas derivam do excesso de liberdade ou da escola com partido? Ainda ribomba nos meus ouvidos o uníssono “ele não”. A destemperada grita provinha desde inocentes úteis, passando por oportunistas da Lei Rouanet, jornalistas vendilhões do templo e apadrinhados da república nos três poderes. Para grandes males, amargos remédios.

Sirvo-me da cultura espiritualista para afirmar que ninguém, força alguma impedirá o conjunto de ações do governo Bolsonaro. Nas suas entranhas o pragmatismo é sim dos militares porque o planejamento provém da contra parte espiritual. A nação brasileira não foi programada para ser socialista/comunista. Os três poderes da republica prevaricam, a nação submerge, o povo sofre e ainda há profissionais da mídia que se atrevem a comentar tendenciosamente biografias da direita conservadora do governo eleito. Foi o que deduzi em artigo de conceituada jornalista na edição de25.11.18 do jornal O Estado. Por derradeiro, eis que o aviltamento não tem limites, pois alguns canalhas do Congresso Nacional ensejam alterar leis já promulgadas para não serem presos. Eu disse canalhas do Congresso Nacional.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. Email: jlmirria@gmail.com

