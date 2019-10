Ao longo dos anos o “errar é humano” tem servido de justificativa para incompetências. Muitas análises já foram feitas para as causas do erro humano e são realmente muitas as causas. Podemos citar: desconhecimento, distração, falta de habilidade, má vontade, etc. Hoje queremos comentar uma solução para reduzir boa parte dos erros humanos:

DISCIPLINA

A palavra disciplina costuma ser associada ao Exército e obediência irrestrita ao comando e com isso torna-se antipática para muitas pessoas. Nossa proposta é ressaltar a disciplina como cumprimento de padrões, procedimentos, diretrizes e aí podemos encontrar exemplos significativos para qualquer ser humano.

Área médica: seguir os protocolos fielmente pode assegurar a cura enquanto o desrespeito aos mesmos pode acarretar a danos muitas vezes irreparáveis.

Alimentação: cumprir os POP’s no preparo e manuseio de alimentos evitando contaminação e doenças.

Gestão: respeitar as rotinas combinadas entre os setores e os procedimentos estabelecidos.

“O QUE É COMBINADO NÃO É CARO”

Nos meus atendimentos como consultor do SEBRAE (pequenas empresas) e em treinamento e consultoria a clientes particulares (empresas de médio porte), assim como na minha experiência de operário a executivo de grandes empresas, observo constantemente como a falta de disciplina conduz a graves prejuízos econômicos e morais.

Exemplos:

Queda de cargas por mau uso de empilhadeiras ou empilhamento incorreto

Acidentes graves, operadores que burlam normas de segurança (EPI, Sistemas de proteção)

Falta de pagamento de fornecedores mesmo tendo dinheiro em caixa para isso

Perda de grandes quantidades de materia prima por não cumprimento dos processos

Desagregação da equipe rotulando setores como “antipáticos” porque exigem o cumprimento dos procedimentos para atender às necessidades dos cientes internos

Valorização do “chefe bonzinho” que sempre desculpa os erros e difamação do “chefe estressado” porque vive chamando atenção pelos erros cometidos.

São apenas alguns exemplos que infelizmente prejudicam não só o próprio indisciplinado(a) como também a empresa e o próprio país.

Pensem em nações de sucesso como USA, Japão, Alemanha, Suécia e vão lembrar que são conhecidos por sua disciplina, respeito às leis e qualidade de vida. E… dá para melhorar ?? Sim!

Basta usar o bom senso e não radicalizar. Temos que obter o comprometimento de cada colaborador da empresa. Para isso aproveitar as oportunidades de encontros e reuniões ou mesmo conversas individuais para sensibilizar as pessoas para as vantagens e benefícios da disciplina.

Mas, o mais importante é o exemplo pessoal, pois somos referência de comportamento para os que convivem conosco. Convido cada um a refletir sobre o tema e mudar seu comportamento.

Se você já é disciplinado(a), continue dando excelentes exemplos. Se você ainda não é disciplinado(a), estabeleça metas e procure fazer uma análise diária do seu comportamento e comprometa-se consigo mesmo a melhorar.

Celso Estrella

Engenheiro Industrial especialista em Técnicas Japonesas de Gestão

