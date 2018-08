Entenda seu propósito e destrave sua vida!

Muitas mulheres que conheço não conseguem entender o propósito nem o tempo em que estão vivendo agora.

Algumas vivem o tempo de abraçar, estão no meio de um relacionamento que tem tudo para ser maravilhoso, porém estão frustradas, não conseguem conciliar a vida pessoal com marido, filhos, casa, e sentem-se cansadas e com uma vida que não desejaram.

Por outro lado, conheço muitas mulheres que estão vivendo o “tempo de estar só” e eu sou uma delas.

Sei o que é ter que enfrentar a solidão, a carência, a necessidade de ter alguém para andar junto, a sensação de faltar um pedaço, um vazio e de sentir-se meio deslocada em uma sociedade onde parece que todo mundo tem alguém menos você.

Descobrir o que te faz alcançar o sucesso são dois princípios importantes que quero compartilhar com você.

1 – É aceitar o tempo em que está vivendo agora. Não adianta ser uma mulher casada e insistir em viver como se estivesse solteira, de forma que a casa está jogada, os filhos criados como baratas e seu marido jogado num cantinho de sua vida, enquanto você tenta realizar planos pessoais, tentando avançar na vida sem entender que agora está no “tempo de abraçar” sua família.

Por isso você se frustra, sente-se presa, travada. Você precisa entender que você só consegue andar se sua família andar junto. Entendeu? Caso contrário, estará sempre parada ou voltando para trás para resgatar alguém que ficou enroscado no caminho!

Já as mulheres que estão no “tempo de estar só” correm o risco de se arrastarem pela vida. Algumas vivem numa eterna fantasia, criam até um marido imaginário, outras quando não estão lutando pelo seu sustento, estão jogadas numa cama entre lágrimas e dores emocionais. Há também o pior estágio, quando você aceita ser o “step” de alguém que está muito bem casado e acaba sendo um objeto sexual.

Aceite o tempo em que está agora: ESTE É O SEGREDINHO DA FELICIDADE!

2 – Descubra qual é o seu propósito.

Propósito é um objetivo forte a se cumprir. Deus te coloca num tempo e Ele tem um propósito para isso. Quando você descobre qual é o propósito de Deus e se alinha a ele, as coisas começam a se encaixar, a fluir.

Por exemplo, se você está casada mas seus propósitos são sempre VOCÊ, pode ter certeza que está totalmente fora do objetivo de Deus para sua vida nesse tempo.

Da mesma forma se você está solteira, mas briga com Deus todo dia porque ele não manda logo alguém para estar com você, pois deseja pular essa etapa rapidamente, pode ter certeza que também está totalmente fora do objetivo que Deus tem pra você.

Estar desalinhada significa vida travada.

Quando descobri o propósito de Deus para o meu “tempo de estar só”, pude me agarrar a ele e construir algo consolidado do qual tenho muito orgulho hoje, meu ministério, hoje denominado Ministério Feminina.

É claro que houve dias de lágrimas, porém quando olho para o conjunto todo, vejo que valeu a pena.

Se continuasse brigando com Deus para viver um tempo que ainda não havia chegado e sem me importar se havia um propósito para estar só, com certeza hoje não seria a Missionária Shirley Varjão e sim alguém sem nenhum tipo de influência, seria uma mulher amargurada jogada pelos cantos da vida.

Pare de brigar com Deus e com a vida!

Aceite e entenda o tempo em que está vivendo agora.

Vá! Descubra o seu propósito e brilhe!

Para você que deseja conhecer o propósito que Deus tem na sua vida, neste sábado, 25 às 14h, será realizado o Congresso das Alianças, na Igreja Batista Nacional do Cristo Rei, em Várzea Grande-MT. Conto com a sua presença. Um grande abraço.

Shirley Varjão

Missionária e líder do Ministério Feminina. @ministeriofeminina email: svarjao@hotmail.com

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL