ENDURECER AS LEIS

Nos últimos anos, o Brasil mergulhou numa crise de violência e falta de segurança sem precedentes. Em apenas 10 anos, a taxa de homicídios cresceu 25% no país. Os índices de furtos, roubos e latrocínios explodiram. No campo ou nas cidades, em casa ou nas ruas, ninguém está mais totalmente a salvo.

Essa tragédia nacional tem uma causa muito clara: a leniência com o banditismo, registrada nas nossas leis e também na própria Constituição. Espalhada por todo o nosso território, essa atitude mansa diante dos crimes contra a vida e o patrimônio fez a violência passar dos grandes centros urbanos para as cidades pequenas, aterrorizando famílias que muitas vezes nem têm acesso à proteção policial.

Em tempos de renovação, reverter esses erros é o trabalho mais urgente para o futuro próximo. O caminho é longo, e o primeiro passo a ser dado é o endurecimento das leis contra bandidos que se acostumaram a ver um sistema jurídico trabalhando em favor deles próprios.

Só nas chamadas “saidinhas”, os bandidos brasileiros contam com seis oportunidades de voltar a praticar crimes, incluindo o Dia das Crianças e Finados. Não é surpresa que as ocorrências de crime aumentam nesses períodos. Milhares deles nunca retornam para a prisão.

A progressão da pena alivia até mesmo a vida de estupradores e assassinos. Mesmo quando de fato são presos e ficam na cadeia, os bandidos nem sequer pagam suas próprias contas, e têm sua estadia na cadeia custeada pela mesma sociedade cujos membros eles roubam e matam.

Condenado tem que ser preso e assim permanecer, do primeiro ao último dia — bom comportamento não é mais que obrigação. É hora de pôr fim a esses absurdos indultos e a todas as saídas temporárias, acabar com a visita íntima e apertar a disciplina nas cadeias. O preso deve trabalhar e, assim, pagar de volta à sociedade o custo do seu encarceramento.

Só que, a essa altura, não basta corrigir os erros do passado. Para compensar décadas de frouxidão contra o crime, é preciso ir além. É necessário dar todo o apoio possível àqueles que combatem o crime na prática, no sufoco do dia a dia. Os governantes precisam ter clareza sobre um fato: os policiais arriscam suas vidas em defesa das vidas de todos os cidadãos. Segurança Pública não é área para politicagem.

É necessário investir em treinamento, boa infraestrutura e salários mais dignos para as forças policiais. Cobrar metas e resultados é fundamental, mas antes é preciso dar condições para que essa missão seja cumprida de verdade. Chega dessa política do faz de conta.

O Movimento Endireita Brasil entende que é preciso ter Tolerância Zero com a criminalidade, devolvendo aos cidadãos de bem a segurança e a liberdade há tempos perdidas.

Ricardo Salles

Presidente do Movimento Endireita Brasil

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL