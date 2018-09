Eleições: Candidatos apelam Apara a emoção em busca do voto do eleitor

Estamos a poucas semanas de uma das eleições mais imprevisíveis de nossa história. Neste ano, pelo que mostram as pesquisas, três candidatos têm chances reais de ocupar por quatro anos o Palácio do Planalto e, assim, administrar um país que precisará de muitas reformas para retomar o caminho do desenvolvimento social e econômico.

Entre as opções, destacam-se ideologias de extrema-direita, centro-esquerda e esquerda. Até parecem posições de jogadores em um time de futebol.

E diante de tantas opções diferentes, como escolher? É importante dizer que o método de decisão do eleitor também está indefinido. O que irá prevalecer? O voto pela emoção ou pela razão? Neste mês de setembro o enredo eleitoral dificultou ainda mais a resposta para essa pergunta. Um deles a definição de Fernando Haddad como candidato do PT e, é claro, o atentado sofrido pelo candidato do PSL, Jair Bolsonaro, em Minas Gerais.

Ambos os casos manifestam sobre o eleitor um efeito mais emocional. Os candidatos querem ganhar o voto pelo coração. No caso de Haddad, o apelo não se faz por meio de um plano de governo para o País. Pouco se fala da proposta do candidato para melhorar a saúde, educação e gerar mais empregos. O que mais se divulga é que ele é o representante do ex-presidente Lula.

A campanha tenta resgatar a memória afetiva do eleitor, mostrando que nos tempos de Lula a vida do brasileiro era melhor. Trata-se de um argumento de alto teor emocional. Será que irá funcionar?

A estratégia de Jair Bolsonaro é parecida. Ela busca resgatar nas lembranças do eleitor um tempo em que as coisas funcionavam no Brasil. Um período em que, segundo ele, a violência era menor, o emprego existia e a corrupção não estampava as páginas de jornais como ocorre atualmente.

O atentado sofrido por Bolsonaro resultou em uma comoção em todo o País. Foi um ato extremamente grave contra o cidadão e, também, uma apunhalada na democracia. Aquele momento poderia ser um divisor de águas no sentido de tornar o processo eleitoral menos agressivo, com mais diálogo e sensatez.

Mas, como sabemos, não foi isso o que aconteceu. Horas mais tarde, a vítima, em recuperação no hospital, posava para fotos com dedos no formato de uma arma, avisando: tudo está bem, tudo voltará ao normal. Seria esse o caminho ou foi perdida a oportunidade de se revelar alí um estadista?

Será que naquele momento não caberia perfeitamente as inspiradoras palavras de Nelson Mandela em seu discurso de posse, há 24 anos?

Melhor seria que a discussão nas redes sociais estivesse pautada na dialética das propostas. Quais as vantagens de um plano de governo sobre o outro, como a experiência de um se destaca frente a outro oponente. São questionamentos que, sem dúvida, suscitam no eleitor reflexões e argumentos muito mais racionais do que emocionais.

Penso que, por ora, o eleitor deve tentar se conhecer ao máximo possível e se perguntar: desejo mais liberdade ou ser mais tutorado pelo Estado?

Acredito que um dia chegaremos a este nível de pragmatismo e clareza política.

Mas ainda temos muito o que aprender.

Uranio Bonoldi

palestrante e oferece aconselhamento personalizado para empresários e executivos. www.uraniobonoldi.com.br

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL