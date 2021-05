Elaborar um artigo requer pesquisa, conhecimento e respeito pelo tema e seus envolvidos.

Condições desconhecidas e completamente ignoradas pelo Sr.José Luiz Ferreira ao publicar no último sábado, 1º de maio de 2021, um dos textos mais estarrecedores já lidos nos canais de comunicação.

O artigo utiliza-se de um discurso pautado no extremismo político e conservador para deslegitimar grupos sociais que combatem a misoginia, o racismo e a transfobia, portanto, reproduz falas preconceituosas e excludentes que incitam a discriminação, a opressão. Trata-se de um ataque aos fundamentos, objetivos e princípios do Estado Democrático de Direito.

A leitura é indigesta para àqueles que são sensíveis a essa sociedade rodeada há séculos por essas mazelas, reprodutora de desigualdades sociais.

Deturpa o Projeto de Lei “Dossiê da Mulher Catanduvense” revelando desconhecimento sobre as especificações do projeto, mas tenacidade para distorcê-lo, num momento conjuntural em que o número de mulheres vítimas de violência doméstica dobrou. E esse fenômeno não é diferente em Catanduva.

A narrativa é tão aterrorizante que romantiza o nefasto comportamento colonialista. É como se dissesse a estes grupos minoritários que suas vozes não têm direito de serem ouvidas e suas pautas debatidas.

O antipetismo, o ex-presidente Lula e a atuação do STF, soam mais como um pano de fundo para este ataque. Não sabemos se um momento de devaneio ou se há mãos alimentando uma paixão ideológica contrária.

Muito além das divergências e posicionamento partidários, analisamos até onde o inconformismo de se ter uma mulher preta, periférica de esquerda, ocupando um lugar no espaço de poder, através do processo democrático pode causar tanto desconforto. Não conseguimos compreender por que a diversidade assusta na construção social.

Esperamos que a tal higienização do mundo, citada pelo mesmo, inicie por aqueles que se dedicam a promover o linchamento moral gratuito, se escondendo nas falas da espiritualidade para destilar ódio e ignorância.

O gabinete vem trabalhando incessantemente, em todas as vertentes e fazendo uma propositura ética, com transparência e aberta á participação popular. Aqui deixamos o convite para que acompanhe as sessões, projetos, questionamentos e o caminhar de nossas ações.

Também nos solidarizamos com todos que se sentiram moralmente atingidos pelo ocorrido.

Encerramos com uma frase do brilhante Paulo Freire

“…só acredito em um único e irremediável destino para o ser humano: ser sempre mais”.

Gabinete da Vereadora

Taise Braz

