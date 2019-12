Educação: um pedido ao planalto

A intenção deste texto é fazer uma análise dos resultados do PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) com o olhar leigo de quem trabalha com crianças carentes e acredita que a ausência de conhecimento é a raiz de todos os problemas.

Nem de longe se tem a pretensão de esgotar um assunto tão complexo, cujo estudo, especialistas da área tem muito mais competência e capacitação para realizar.

Só metade dos brasileiros de 15 anos demonstrou capacidade de leitura e interpretação de pequenos textos.

Em matemática, menos de um terço consegue identificar situações que podem ser convertidas em operações aritméticas simples do dia-a-dia, como a comparação de preços em moedas diferentes.

Ficamos atrás de países com gastos semelhantes como Turquia, Ucrânia e Sérvia, o que nos faz refletir que, talvez, não seja falta de recursos financeiros e, sim, mal alocados.

Aqui podemos argumentar que estes países já possuem estrutura montada na área de educação e os valores investidos servem majoritariamente à manutenção da mesma.

Nestes países, os jovens enxergam a escola como único caminho para o sucesso, diferente do adolescente brasileiro, cujo sonho é ser jogador de futebol ou seguir carreiras tidas como mais promissoras.

A valorização da carreira de docente me parece determinante de sucesso nos países que estão no topo do ranking. Como valorizar o professor no Brasil?

Melhores salários? Melhores condições de trabalho? Metodologia? Mostrar os professores em programas televisivos como carreiras promissoras? Glória Pires, como diretora competente de uma escola de periferia? Conceder benefícios fiscais à classe? São infinitas as possibilidades.

O maior mercado de trabalho que se vislumbra é o das novas tecnologias, do digital, da robótica, da inteligência artificial. Nossas crianças precisam estar preparadas para atuar em situações que sequer podemos imaginar.

Desenvolver espírito crítico para combater “Fake News” e percebam que, a escola “forma” e a imprensa “informa”. Entender as estratégias do jogo político e, enfim, serem livres para pensar e fazer suas escolhas.

Será terrível não estarem preparadas para viverem neste futuro, o que significa estarem sem rumo, relegadas às profissões medíocres ou ao desemprego. O sistema educativo estimula as pessoas a fazerem algo bom e não ficar só na intenção, dando vigor e musculatura às atitudes.

Só a educação pavimenta o difícil caminho da construção da ética dos excluídos.

Regina Ruette

Voluntária na Área de

Educação Municipal

