Educação: Prioridade Para O País

Na quarta-feira, dia 15 de maio, o país viu as massas acordarem no primeiro grande movimento liderado pelas instituições públicas do país durante esse (des)governo. Bastou o ministro da educação anunciar o contingenciamento de 30% das verbas para a educação para que os protestos tomassem mais corpo do que já se esperava.

Nos dias anteriores ao movimento e até após, a turma dos propagadores de desinformação em relação ao motivo real dos protestos (o contingenciamento) fizeram ataques nas redes sociais às universidades públicas com reportagens antigas e requentadas. Desvios e más condutas em qualquer setor da sociedade têm que ser punidos.

Mas é muito sintomático que nessa semana onde as instituições públicas, principalmente as federais, de todos os estados do país saíram as ruas para defender-se dos ataques promovidos pelo governo e seus seguidores, tais notícias são redistribuídas como cortina de fumaça para encobrir a incompetência e inabilidade desse governo não só em tratar a educação, mas tudo que diz respeito a uma gestão governamental de qualidade.

Minimizar, renegar, generalizar e tentar destruir a imagem e a importância das instituições federais e estaduais de ensino, em todos os níveis, é o que este governo já deixou claro desde a época da campanha eleitoral.

Temos muito a melhorar no ensino superior público, estamos sempre em busca de aprimoramentos e contamos com o apoio da sociedade para que possamos oferecer ensino gratuito de qualidade.z 95% de toda pesquisa no Brasil são feitas nas universidades públicas 30% delas só nas universidades estaduais paulistas.

A UnB (Universidade de Brasília), atacada juntamente com a UFBA e UFF, possui atualmente um quadro de mais 53.000 alunos matriculados, distribuídos em uma grade composta por 153 cursos de graduações e 158 cursos de mestrados e doutorados. Sendo que, já formou desde o ano de sua fundação, em 1962, um total de 145.000 pessoas. Seus pesquisadores desenvolvem estudos em diversas áreas, como exatas, biológicas, humanas, entre outras.

Nós da comunidade acadêmica não incentivamos violência alguma, não fazemos arminhas com as mãos, não acreditamos em Olavo de Carvalho, não vamos desmontar todas as políticas públicas anteriores em relação ao meio ambiente, destruindo o que resta de biodiversidade, não vamos permitir que sociologia, filosofia e história sejam retirados das universidades e nossos alunos sabem perfeitamente qual é a fórmula da água. Eles não são idiotas úteis nem imbecis e não são massa de manobra. Nós não vamos atacar os povos indígenas, pretos, comunidade LGBT+, não vamos oferecer a nossas mulheres para os turistas estrangeiros. A lista é longa do que nós não vamos fazer. Gostaríamos de lembrar que a universidade pública forma vários dos nossos amigos e membros de nossas famílias. Nós dois que subscrevemos esses texto estudamos em instituições públicas de ensino e com certeza estamos dando o retorno para o qual a sociedade nos bancou com seus impostos.

Podemos fazer um simples questionamento: porque tantas pessoas buscam fazer cursinhos preparatórios para a Universidade? Não temos notícias que a maioria destas pessoas fazem este tipo de cursinho para passarem em Universidade e Faculdades particulares. Aqui no IFSP-Catanduva, nossos alunos e professores oferecem aulas no Cursinho Popular para pessoas carentes. Elas estão em busca, em sua maioria, para não generalizarmos, vagas nas universidades públicas espalhadas pelo País. Ou seja, o governo e os seus atacam não só a universidade pública, mas também a possibilidade de mais pessoas terem acesso a uma educação pública, gratuita e de qualidade.

Luís Castilho Maschi

Eros Schettini Roman