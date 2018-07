Editorial – Voltar à época do lampião

A conta de energia ficará, em média, 15,5% mais cara em Catanduva. A nova cobrança começa a valer a partir do dia 12 de julho em 15 cidades da região. O motivo é que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou ontem (3) o índice de reajuste tarifário da Energisa Sul-Sudeste. A porcentagem de reajuste é maior que qualquer índice de aumento salarial em Catanduva e toda região. Como se já não bastasse o reflexo no reajuste do combustível, agora, a população além de encarar a bandeira vermelha do período agora terá mais um susto na conta mensal de luz. Como sobreviver num país em que tudo sobe? A partir de agora não será preciso fazer campanha de racionamento de energia, pelo contrário. Muitos vão optar em voltar à época do lampião, quem sabe assim consegue respirar ao pagar as contas todo começo de mês.