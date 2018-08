Editorial – Só buscam uma oportunidade

O desemprego se tornou uma realidade na vida dos catanduvenses e também na dos brasileiros. O número de pessoas que consegue se manter no mercado de trabalho é cada vez menor e outro setor, desta vez dos aprendizes também sente os efeitos de uma crise que dificilmente deixará a vida da população.

Reflexo disso é reportagem de O Regional de hoje que mostra que o mercado de trabalho absorver apenas 47 aprendizes em Catanduva. Dos 124 contratados, 77 foram desligados. Vale ressaltar que só nessa faixa etária são mais de 17 mil jovens, muitos deles que aguardam ansiosamente por uma oportunidade.

O Ministério do Trabalho fala em resistência por parte dos empresários na hora de contratar os aprendizes, mas os benefícios são muitos, não só para quem é contratado, já que muitas vezes consegue viver a experiência do primeiro emprego, mas também para quem contrata que pode moldar a mão de obra que tem desde cedo. Todos saem ganhando com isso, só basta existir a tão famosa oportunidade que está cada vez mais escassa.