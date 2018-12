Editorial – Será que vai funcionar?

Começa amanhã o serviço emergencial no transporte público. A solução apontada pela atual administração foi utilizar a frota municipal, os ônibus que são usados na educação. Em um primeiro momento os bairros mais afastados e com mais movi-mentos seriam os que contariam com o serviço que será gratuito. A pergunta que fica é – será que vai funcionar?

Como será feito o pagamento para os moto-ristas e como será que ficarão os gastos do transporte com combustível e possíveis manutenções? Como serão feitas as rotas e a quantidade de passageiros por ônibus? Haverá lotação? São vários os questionamentos, que ficam no ar que só descobriremos nesta segunda-feira. O que a população espera é não ser prejudicada, ainda mais.