Editorial – Sem ajuda do governo

Reportagem de O Regional deste domingo mostra que 32% das famílias de Catanduva vivem sem ajuda do Governo Federal. Catanduva estaria inclusive abaixo da meta de atendimento do programa Bolsa Família de acordo com o relatório do Ministério do Desenvolvimento Social.

O que resultaria nesse tipo de situação? Em muitos casos, a falta de informação. Já que muitas famílias podem até ter recebido benefícios, mas como não fizeram as atualizações que são obrigatórias, perderam a renda que recebiam de programas sociais. Outras nem tem conhecimento disso. Fato é que o ideal mesmo seria não ter famílias vivendo na miséria e em nível de pobreza tão extremo em tantos lugares do nosso país.