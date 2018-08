Editorial – Sabemos que é necessário

Plano de transporte e logística da Confederação Nacional do Transporte aponta para um dos problemas em Catanduva a situação da linha férrea na área central , inclui principalmente o ponto da rua XV de Novembro e toda a extensão da ferrovia que vai de Santos a Cuiabá. A pesquisa sina-liza pontos onde é preciso que seja feita alguma intervenção para modernizar a infraestrutura no Brasil. Cita a eliminação de passagem de nível na XV de Novembro e uma invasão de faixa de domínio antes de chegar na São Paulo. Uma das maneiras para solucionar todas essas situações citadas na pesquisa, que aliás, não é tão novidade para o catanduvense é a tão sonhada retirada dos trilhos do trem da área central, perfazendo um novo percurso. Mas os mesmos dados da pesquisa mostra quão difícil será conseguir recursos para fins como este. Foram elencadas 2.663 obras como fundamentais e que demandam do Governo mais de R$ 1,7 tri em investimentos.