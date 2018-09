Editorial – Resultado ruim

Reportagem de O Regional desta edição mostra que três de cada 10 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental das redes estadual e municipal apresentam nível insuficiente quando a matéria é português. Esse é o resultado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), com dados das provas realizadas em escolas de Catanduva. Número aquém do ideal, mas melhor – pelo menos um pouco – quando o assunto é matemática. Questionamos neste espaço o que fazer para melhorar esses índices e quais motivos para que em anos, Catanduva não veja resultados crescentes nas avaliações federais. De quem é a culpa? Dos alunos que hoje em dia pouco se interessam pelas aulas? Dos pais que não cobram o estudo dos filhos? Do ensino, que não cobra como deveria para fazê-los apren-der? A quem responsabilizar ? e o principal, como melhorar? Como atrair os estudantes para o maior conhecimento, quer seja no português, na matemática no conhecimento em geral. Essa pergunta é, talvez, o maior desafio de todo o país.