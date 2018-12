Editorial – Reflexos do transporte

Num primeiro dia de atendimento aos usuários do transporte público, feito pela Prefeitura, reflexos negativos dessa mudança não foram sentidos por parte da população. Talvez pela ampla divulgação de que não teria ônibus circulando, muitos optaram por ou-tros meios de transporte nessa segunda-feira. Portanto, não foi possível avaliar efetivamente. O prefeito afirmou que 30 ônibus que foram comprados em 2012 com recursos do município são utilizados. Agora é aguardar a continuidade do trabalho, a paciência dos moradores até que a situação seja normalizada. O caos total que parecia ocorrer, de imediato, foi remediado. Esperamos que a administração corra contra o tempo para regularizar toda a situação e que a população tenha um serviço de qualidade, efetividade e preço justo.