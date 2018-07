Editorial – Quase pronto

Depois de tanto esperar, a obra de nova ponte na avenida Engenheiro José Nelson Machado está prestes a terminar. Ontem, com a nova pavimentação, avenida foi interditada desde o pontilhão do São Francisco, fazendo com que os moradores não tivessem o desvio para a rua São Paulo. Mas será por poucos dias. Os trabalhos estão sendo concluídos por funcionários da prefeitura depois de empresa que realizava obra também ter o contrato reincidido. Logo os moradores poderão utilizar novamente a avenida como rota ao centro e também aos bairros de Catanduva. Torcemos para que incidentes como este não ocorram mais e, se ocorrerem, que os trabalhos para a recuperação sejam mais rápidos do que este da ponte que demorou mais de um ano para ser concluída.