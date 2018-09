Editorial – Qualidade de vida

Reportagem de O Regional mostra o segundo maior aumento no número de crianças obesas dos últimos anos. Elas que tem menos de cinco anos, já tem de lidar com o excesso de peso, falta de disposição e é claro, isso não favorece em nada a qualidade de vida dos nossos pequenos.

A proporção é de que a cada 100, pelo menos seis crianças estão enfrentando a obesidade, isso nos primeiros anos de vida, conforme apontam dados de 2017 do Observatório da Criança. Em tempos de tanta tecnologia é necessário filtrar o que faz bem para os nossos filhos, netos e bisnetos e o que faz mal. O excesso nunca foi bom, por isso, talvez seja a hora de estimular as crianças a retomarem aquelas brincadeiras de rua, a saberem a origem dos alimentos, a plantarem e a colherem esses produtos que são mais saudáveis. Isso tudo pode reverter esse quadro e quem sabe fazer com que esse número não aumente mais.