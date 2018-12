Editorial – Presente de Ano Novo?

2019 nem começou, mas o catanduvense já começa a receber boas notícias, só que não. A mais nova é que o reajuste das tarifas de água e esgoto ficou em 4,05%. Essa medida que foi divulgada ontem, começa a valer já em janeiro.

Tanto a prefeitura, quanto a Saec apontam que esse percentual é compatível com outras cidades da região, mas não corres-ponde mesmo é com o salário dos catanduvenses que terão de lidar com o novo valor da passagem de ônibus do transporte coletivo, na casa dos R$ 4 e agora com esse reajuste na conta de água. Será que vem mais presentes como esses antes da virada do ano?