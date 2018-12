Editorial – Preço mais salgado

Ontem foi o dia da entrega das propostas das empresas que tem interesse em assumir o transporte coletivo em Catanduva de maneira emergencial. A vencedora pode ser uma empresa de São Paulo que ofereceu R$ 4. O valor já é R$ 0,25 mais caro que o que já era pago pelos usuários à Jundiá que teve contrato encerrado no último sábado.

De fato o preço é mais salgado, mas e a qualidade dos ônibus? O que eles oferecem para a população? E o atendimento as pessoas que usam o transporte coletivo diariamente? Como será tudo isso? Ninguém bateu o martelo ainda, já que alguns pontos serão analisados pela muni-cipalidade, mas por esse preço, o catanduvense espera que o serviço seja no mínimo de qualidade.