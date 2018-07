Editorial – Poucos interessados? Ou falta de conhecimento?

A busca pela devolução da taxa de manutenção do hidrômetro levou 61 pessoas à Superin­ten­dência de Água e Esgoto de Ca­tanduva (SAEC). Conside­rando que a Cidade Feitiço conta com população de mais de 120 mil habitantes, o número pode-se dizer que é baixo. Quando se analisa o valor estimado para ser devolvido aos consumidores, a procura deveria ser ainda maior, já que a quantia passa de R$ 5 milhões. Números concretos de quantos usuários podem reaver o valor cobrado na taxa não foi divulgado. Mas no entendimento da Justiça, a taxa tem de ser paga apenas quando houver a manutenção no hidrômetro e não mensalmente como ocorria antes. Para isso, os catanduvenses precisam saber que tem o dinheiro de solicitar. Muitos ainda não procuraram por falta de conhecimento da possibilidade de ter o valor pago devolvido.