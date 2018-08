Editorial – Onde estão esses empregos

O resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para Catanduva no mês passado, teve o primeiro resultado positivo para mês em três anos. É o que mostra reportagem de O Regional de hoje. Foram contratados mais de 200 pessoas no mês. Mas a sensação do povo catanduvense é diferente dos números apresentados. Enquanto o órgão nacional fala em índices positivos em geração de emprego em todo país, ainda é possível verificar uma grande quantidade de pessoas que estão a procura por uma vaga em empresas e que o mercado não tem absorvido. Isso indica uma melhora de verdade? Ou apenas uma pequena fatia diante da quantidade de desempregados que ainda mantemos em Catanduva, no estado e também no país?