Editorial – Números que precisam mudar

O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário mostra dados que precisam mudar o quanto antes em Catanduva. O motivo é que menos de 2% da população da nossa cidade que recebe benefícios do Governo Federal consegue chegar à faculdade. Um número muito pequeno de pessoas que inclusive vivem com uma renda ainda menor, de até um salário mínimo em alguns casos.

Outro ponto que merece atenção é o número de ca-tanduvenses que não sabem ler ou escrever que estão nesse grupo de beneficiários. São 2.985 pessoas que não tem instrução nenhuma. Essa realidade precisa mudar, não só em Catanduva, como em todo o país, já que quanto menor a formação, mais difícil para conseguir encontrar um emprego, uma renda maior e como consequência uma mudança na vida ficará para essas famílias. É necessário incentivo para que esse público consiga sair dessa faixa de pobreza, até porque com o andar da inflação e das taxas de im-postos que são pagas em alimento, moradia, transporte, cada vez mais difícil será para se manter.