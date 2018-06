Editorial – Nova concessão

A Câmara de Catanduva adiou a votação para depois do recesso do Projeto de Lei Complementar que autoriza o Governo a abrir licitação para contratar a nova prestadora de serviço de transporte coletivo urbano. O contrato com a atual empresa será finalizado em outubro. É bom realmente que todas as cláusulas desse contrato sejam vistas e muito bem estudadas. A população precisa de um transporte público de qualidade e não dá também para pagar mais por isso, o valor aqui já é bem mais caro que em outras cidades. Mais do que isso, é preciso que a empresa vencedora mantenha tudo o que está em contrato, com ônibus novos, por que o que vemos ultimamente é uma grande quantidade de veículos que quebram durante o itinerário. Além disso, queremos também que os motoristas respeitem a velocidade permitida. É comum ver pelas ruas da cidade, como “correm” para cumprir os horários dos itinerários. Enfim, buscar um bom serviço prestado.