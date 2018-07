Editorial – Não foi desta vez!

Não foi desta vez que o Brasil trouxe o Hexa para casa. Os brasileiros assistiram ontem a Seleção perder de 2 a 1 para a Bélgica. Com dois gols dos adversários feitos no primeiro tempo. No segundo, o Brasil diminuiu, mas ficou fora da classificação. Apesar de tantos memes, de tantos “treinadores”, a cidade parou para assistir a partida. Teve comemoração desde os primeiros jogos. Independentemente da situação do país, muitos torceram, muitos vibraram com cada gol marcado, muitos se posicionaram em frente às telas das TVs para ver os tombos do Neymar, os passes corretos e os erros da equipe. Agora os brasileiros precisam focar do que é mais importante. A eleição de outubro. Que toda essa população que torceu para a seleção brasileira, faça o mesmo na eleição nacional. Analise as propostas dos candidatos, levem a sério a política para sermos campeões não no futebol, mas no Brasil como um todo.