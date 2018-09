Editorial – Não fizeram a lição de casa

Reportagem de O Regional desta terça-feira mostra que muitos catanduvenses não fizeram a lição de casa quando o assunto é educação no trânsito. Os flagras foram das mais diversas infrações. Desde pessoas diri-gindo e usando o celular a pessoas sem o cinto de segurança. Hoje é o Dia Nacional de Trânsito, mas tem gente que não sabe o real significado dessa data.

Quem passa pelas principais ruas da cidade também vê carros estacionados em locais proibidos, além de pessoas furando o sinal vermelho. São infrações cometidas não só pelos mais “novinhos”, mas também por pessoas experientes. As distrações são inúmeras, mas precisamos ter toda a nossa concentração no volante e ao que acontece a nossa volta. Uma forma de não só evitar acidentes, como também de salvar vidas, já que muitos acidentes na atualidade podem ser evitados.