Editorial – Não é para comemorar

Reportagem deste domingo mostra um dado que não é para se comemorar. Catanduva teve o segundo maior percentual de desnutrição crônica dos últimos dez anos. No total, são 120 meninos e meninas com menos de cinco anos que tem que lidar com essa doença que afeta não só a saúde, como também o desenvolvimento dessas crianças.

Sabe-se que esse problema não acontece só com as crianças de Catanduva. Em todo o mundo há registros de situações como essas. O mínimo que elas, que são o futuro do nosso país, merecem é ter não só dignidade, mas comida na mesa e comida essa que deve ajudar no desenvolvimento delas. Em breve estaremos escolhendo o presidente que vai representar o nosso país, por isso, analise seu candidato, e apoie não só aquele que mais se identifica com você, mas aquele que vai oferecer um futuro melhor para as nossas crianças.