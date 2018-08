Editorial – Não é limpeza

Os efeitos das queimadas prejudicam crianças, adultos, idosos em várias formas. Até mesmo os pets sofrem com os efeitos de um ano menos chuvoso e mais carregado de fogo em vegetação na área urbana. Reportagem de O Regional mostra em números esse avanço, que não é para melhor.

Enquanto que nos doze meses do ano passado foram 39 autuações, até o momento, 2018 soma 68 multas aplicadas. Um salto de 74% não só nas queimadas, mas também nas pessoas que foram penalizadas. Em valores, são mais de R$ 100 mil.

Os moradores precisam se conscientizar de que queimada não é limpeza, não é e nunca vai ser. Limpeza de terrenos mesmo só com capina, e com a retirada do material do local. Basta de queimadas, basta de qualidade do ruim baixa, basta de efeitos que só pioram o nosso cotidiano, essa prática precisa ser banida e isso precisa ser feito o quanto antes.