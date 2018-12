Editorial – Mais uma obra pra 2019

Depois da rodoviária, outra reforma ficou para ser en-tregue em 2019. Desta vez é o Teatro Municipal Aniz Pachá. A promessa é de que fique pronto no dia 2 de janeiro do ano, ou a daqui a algumas semanas para sermos mais precisos. Como já era de se esperar, o valor ficou R$ 221 mil mais caro.

Vale ressaltar que essa obra começou em 2016 e deveria ter sido entregue 15 meses depois, o que não aconteceu. Alguns itens, de acordo com a atual administração, sequer estavam incluídos no edital inicial. Será que o ano novo será de inauguração também de tantas obras que ficaram para trás? É o que o catanduvense espera o quanto antes.